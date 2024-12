“Natale sui laghi”, artisti di strada, spettacoli musicali e tanto altro tra Ganzirri e Torre Faro

A organizzare è la Pro Loco Capo Peloro con diverse associazioni e comitati al proprio fianco. Si riparte domenica 15 dicembre

MESSINA – Dopo gli eventi dell’11 dicembre, torna il Natale sui laghi organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro con diverse attività che allieteranno grandi e piccini dal 15 dicembre al 3 gennaio.

Il calendario degli eventi

Si partirà domenica 15 dicembre con “Artisti di strada & Spettacolo musicale” con Francesca Mangraviti, che animerà la villetta Sanò di Torre Faro dalle 16.30 alle 20.30. Presente il comitato Artisti di Strada, con giocoloriea, estemporanee d’arte ed esposizioni artigianali. Alle 17 dello stesso giorno, nella Sala immersiva del Museo Macho, ci sarà invece lo spettacolo di teatro-danza “Di mari e d’amuri” del Collettivo Spazio 22 con le coreografie di Sarah Lanza – Progetto EPIC.

Il 21 dicembre alla Chiesa di San Nicola di Bari a Ganzirri, dalle 16.30 alle 20.30, è previsto un pomeriggio creativo per bambini e ragazzi con i Laboratori di Quilling e Nodi, guidati da Giorgia Genovese e Natalino Arena. Lo stesso giorno alle ore 20, nella Sala Consolo della Fondazione Horcynus Orca, si terrà uno spettacolo nato dall’incontro tra musica contemporanea e danza dal titolo “Sfumature Sonore” con le musiche di Luigi Polimeni e Chiara Rinciari e le coreografie di Sarah Lanza – Progetto EPIC.

La mattina del 29 dicembre, dalle 11 alle 12, si terrà un laboratorio di “OrtoYoga” per vivere il Natale in natura e creatività a cura di Serena Bonura. Alle ore 19.00 del 29 dicembre, nella Chiesa S. Maria della Lettera di Torre Faro, è in programma “Sing And Pray”, Concerto Gospel del Coro Polifonico “Ouverture” diretto dal M° Giovanni Mirabile – Progetto NutrimentInPeriferia Oltremare di Nutrimenti Terrestri.

Il programma chiuderà il 3 gennaio con un Laboratorio di Illustrazione guidato da Magda De Benedetto e perfetto per chiunque voglia giocare con la propria creatività. Il laboratorio si terrà nei locali della Canonica della Parrocchia S.Maria della Lettera di Torre Faro.