Alessandra Serio

Nave della Flotilla intercettata, messinese a bordo sta bene

giovedì 09 Ottobre 2025 - 19:00

Elisabeth Di Luca è originaria di Rocca di Capri Leone dove in queste ore c'è apprensione per l'attivista pro Palestina

Rocca di Capri Leone – “Ho chiesto informazioni riguardo alla nostra concittadina a bordo della Flotilla. Stanno tutti bene, ho appena parlato con i familiari”. Così la sindaca Bernardette Grasso rassicura sulle sorti di Elisabeth Di Luca, la donna del messinese a bordo della Conscience, intercettata dalle autorità israeliane.

Elisabeth Di Luca sta bene

La prima cittadina e deputata regionale ringrazia il ministro degli Esteri Antonio Tajani che segue la vicenda della spedizione organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition. Tra gli italiani a bordo c’è anche Elisabeth Di Luca, originaria proprio del comune nebroideo. A Rocca in queste ore c’è apprensione per la donna, educatrice d’emergenza e attivista pro Palestina che ha scelto di partecipare alla missione internazionale per mettere le sue competenze al servizio degli aiuti.

L’attivista pro Palestina originaria di Rocca

“Al momento – si legge in una nota del ministero – sono in navigazione verso il porto di Ashdod, che è uno dei due principali porti mercantili di Israele; dopo lunghe procedure di identificazione, ha spiegato il Ministro, potranno ripartire alla volta dell’Italia”.

Dopo l’abbordaggio della Conscience da parte dei palestinesi, i suoi occupanti sono stati sottoposti a procedura di identificazione.

