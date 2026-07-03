Nebrodi, coppia di ricercatori si perde nel Parco

Sani e salvi i catanesi dispersi nel bosco e individuati vicino al Biviere intorno alle 4 del mattino

Tanta paura ma nessuna seria conseguenza per la coppia di ricercatori dispersa nel Parco dei Nebrodi, ritrovata sana e salva nella notte, nei pressi del lago Biviere. Le ricerche sono andate avanti per ore ed hanno impegnato Carabinieri di Alcara Li Fusi e Cesarò, i Vigili del fuoco, il personale del Parco, la Forestale e la Protezione Civile.

Senza notizie della coppia da 36 ore

L’allarme era scattato ieri quando i familiari, allarmati per il fatto di non riuscire a mettersi in contatto con l’uomo e la donna originari del catanese da oltre 36 ore, hanno chiesto aiuto al 112. I due erano usciti per attività legate ai loro rispettivi ambiti di ricerca ma non erano ancora tornati a casa. Gli apparecchi cellulari in loro possesso risultavano irraggiungibili da ore.

Ricercatori dispersi, dove sono stati ritrovati

I due sono stati ritrovati addormentati all’interno del mezzo che avevano utilizzato per addentrarsi nel bosco, nella zona di Scavioli, poco lontano dal Biviere. Le loro condizioni generali di salute sembravano buone ma sono stati comunque indirizzati ai sanitari per gli accertamenti.

(foto d’archivio)