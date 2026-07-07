Elezioni Consiglio metropolitano di Messina, depositate sei liste I NOMI

Ecco tutti i candidati per il 27 luglio. Al voto 1.272 amministratori dei 108 Comuni della provincia

MESSINA – Elezioni Consiglio metropolitano di Messina: sono state depositate sei liste. Chiusi i termini per il rinnovo dell’aula di Palazzo dei Leoni. Domani il sorteggio per l’ordine sulla scheda. Al voto 1.272 amministratori dei 108 Comuni della provincia.

Entra nel vivo la corsa per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Messina. Sono sei gli schieramenti che si contenderanno i seggi dell’assemblea di Palazzo dei Leoni nelle elezioni di domenica 27 luglio.

A scendere in campo saranno le liste di Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Grande Sicilia, Sud Chiama Nord, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini e Partito Democratico.

Le operazioni di ricezione e verifica dei documenti sono state coordinate dall’Ufficio elettorale, presieduto da Andreina Mazzù (segretaria generale del Comune di Milazzo), coadiuvata dalle colleghe Carmela Caliò (Capo d’Orlando) e Maria Gabriella Crimi (Sant’Agata di Militello), con le funzioni di segretario affidate al dirigente del Comune di Messina, Salvatore De Francesco.

Esaurita questa fase, il prossimo passaggio istituzionale è fissato per domani pomeriggio con il sorteggio pubblico che stabilirà l’ordine progressivo dei simboli sulla scheda elettorale.

Trattandosi di elezioni di secondo livello, le urne non saranno aperte ai cittadini: a votare saranno esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei 108 Comuni del territorio messinese, per un totale di 1.272 aventi diritto. Il meccanismo prevede il sistema del voto ponderato, in cui il “peso” della preferenza espressa da ciascun amministratore varia in base alla fascia demografica della popolazione che rappresenta.

“Il nuovo Consiglio metropolitano eserciterà funzioni cruciali di indirizzo e programmazione strategica su materie di area vasta, tra cui la pianificazione territoriale, la viabilità, l’edilizia scolastica e lo sviluppo economico locale”, viene comunicato dalla Città metropolitana.

Ecco tutti i candidati per il voto del 27 luglio

Di seguito i candidati e le liste di appartenenza:

Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina

1. Briga Giacomo

2. Milio Alessandra

3. Truglio Marica

4. Carcione Vincenzo Ivan Antonio

5. Damiano Maria

6. Gridà Carlo Salvatore

7. Prestipino Domenico Santi

Grande Sicilia

1. Scurria Marcello

2. Brancatelli Monica Alessandra M.

3. Algeri Vincenzo

4. Caminiti Jessica

5. Ferrara Tindaro

6. Pettinato Marco Antonino

7. Scaffidi Bonina

Sud Chiama Nord Basile

1. Alibrandi Paolo

2. Bambara Carmelina

3. Bonanno Alessia

4. Bosurgi Silvia

5. Briguglio Mario

6. Coppolino Franco Mario

7. Crisafulli Giuseppe

8. Italiano Lorenzo

9. Lo Monte Carmelo

10. Rivetti Nadia

11. Russo Antonino

12. Santoro Flavio

13. Scaravilli Lucia

14. Zirilli Daniela

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

1. Biondo Antonio

2. Carulli Maria

3. Finocchio Marco

4. Foti Cuzzola Antonino

5. Gioveni Libero

6. Imbesi Carmela

7. Midili Giuseppe

8. Nastasi Rosa

9. Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno

10. Vinci Maria Rita

Lega – Salvini Premier

1. Ambruno Martina

2. Arria Andrea

3. Bartolotta Antonella

4. Bonanno Letizia

5. Brancato Cristina

6. Chillemi Antonino

7. Di Blasi Agata

8. Novelli Giovanna

9. Ordile Giuseppe

10. Oteri Cosimo

11. Pinto Mattia

12. Reitano Giuseppe

13. Scafidi Felice

14. Tornatore Vincenzo

Partito Democratico

1. Nadezda Efremova

2. Pedano Valentina

3. Perrone Maria

4. Pizzino Antonino

5. Prinzi Giacomo

6. Schepis Salvatore

7. Russo Alessandro

8. Sidoti Salvatore

9. Siracusano Giuseppe

10. Venuto Alessia

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