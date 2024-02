“Nel mondo delle fiabe”, cinque istituti scolastici festeggiano il Carnevale

Giovedì l'evento in piazza Duomo e il corteo in maschera nelle via I Settembre e Garibaldi

MESSINA – Giovedì 8 febbraio, alle 9:30 in piazza Duomo, le scolaresche degli Istituti Comprensivi “La Pira – Gentiluomo”(dirigente scolastica Luisa Lo Manto), “Pascoli-Crispi”(dirigente scolastica Giusy De Luca), “Mazzini”(dirigente scolastico Nicola Labate), “Paino Gravitelli”(dirigente scolastica Domizia Arrigo)e “Santa Margherita”(dirigente scolastica Fulvia Ferlito) prenderanno parte alla manifestazione di Carnevale “Nel mondo delle fiabe”, organizzata con il patrocinio del Comune di Messina e coordinata dall’insegnante Pinella Bertuccelli, in collaborazione con le docenti Ada Bonfiglio, Maria Concetta Bottari, Patrizia Sprizzi e Antonella Terranova.

Corteo con arrivo in piazza Unione Europea

L’evento sarà il momento conclusivo di un’iniziativa progettuale condotta dai cinque istituti comprensivi, con la finalità di sviluppare e valorizzare la creatività espressiva e la socializzazione degli alunni, mettendole in interazione con le tradizioni locali del Carnevale. La manifestazione sarà arricchita da semplici e brevi performances artistiche delle scolaresche coinvolte. Verrà inoltre effettuato, a partire dalle ore 11:30, un corteo in maschera che percorrerà via I Settembre e via Garibaldi, con arrivo in piazza Unione Europea, dove avrà luogo, intorno alle 12:15, l’esibizione della banda della Brigata Aosta.