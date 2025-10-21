Nel nome di Sara Campanella un’ambulanza della Misericordia

L'inaugurazione, nel cortile del Rettorato dell'Università di Messina, mercoledì 22 ottobre. Poi la visione del cortometraggio "Fili invisibili" all'Apollo

MESSINA – In memoria di Sara Campanella. Mercoledì 22, alle 19,30, nel cortile del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova autoambulanza della ”Misericordia”di Messina, dedicata alla studentessa ventiduenne uccisa, all’uscita dal Policlinico, il 31 marzo scorso. Il giorno dopo, giovedì 23, è prevista la cerimonia di UniMe con la laurea alla memoria.

“Affinché il suo ricordo continui a viaggiare al servizio della comunità”: questa la motivazione che ha spinto il governatore della Misericordia di Messina, Pietro Delia, insieme all’associazione, a voler

dedicare il nuovo mezzo di soccorso alla giovane vittima di femminicidio, “con lo scopo di trasformare il dolore per la perdita di questa ragazza in un atto di amore per la comunità”.

Nella stessa giornata, alle 19:00, al cinema Apollo verrà proiettato il docufilm “Fili invisibili” di Fabio

Schifilliti, nell’ambito del progetto “Oltre le ombre” dell’Istituto Copernico, che ha come protagoniste le

storie di Graziella Recupero e di Sara Campanella.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte il sindaco Federico Basile, la rettrice Giovanna Spatari,

l’arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla e i familiari di Sara Campanella. Saranno inoltre presenti il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, una delegazione della Centrale operativa del 118 di Messina, il direttore dell’Uoc Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, Giovanni Di Maio, e il correttore

spirituale della Misericordia di Messina, padre Giovanni Pelleriti.