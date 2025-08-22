Nel weekend lieve calo termico per correnti dall’Atlantico, rischio di qualche temporale sul Tirreno

Nella serata di sabato 23 agosto 2025 la coda di un fronte freddo scivolerà sul basso Tirreno

L’intensa perturbazione atlantica che fra mercoledì e giovedì ha colpito il Centro-Nord Italia, con nubifragi e forti temporali, ha richiamato aria molto calda e umida verso le regioni meridionali, con il ritorno dell’afa. Stanotte in città si registravano temperature di +27°C, con appena il 65% di umidità relativa. Fortunatamente già dalle prossime ore aria più temperata, e soprattutto più secca, proveniente dalla Francia, contribuirà a far abbassare le temperature, rendendo il clima più salubre. Il calo termico si vedrà soprattutto nella serata di domenica, quando la colonnina di mercurio scenderà sui +22°C a livello del mare. Va però detto che nella serata di sabato 23 agosto 2025 la coda di un fronte freddo scivolerà sul basso Tirreno, creando le condizioni termodinamiche ideali per lo sviluppo di qualche temporale che potrebbe raggiungere l’area delle Eolie, sfiorando la nostra costa tirrenica.

Sabato 23 agosto 2025

Giornata caratterizzata da un cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tempo prevalentemente soleggiato. Cielo sereno sull’area ionica. Nel corso del pomeriggio e della serata un po’ di nuvole basse si vedranno addossarsi sulle coste tirreniche, specie fra Capo D’Orlando e la costa più settentrionale di Messina. Fra la tarda serata e la nottata non si esclude lo sviluppo di qualche temporale che potrebbe raggiungere l’area delle Eolie, sfiorando la nostra costa tirrenica. Le probabilità saranno medio-basse, del 30-40%. Temperature in lieve flessione, con massime non oltre i +28°C +29°C, e minime sui +23°C. Venti deboli al mattino, tendenti a ruotare da Nord-Ovest, moderati, fra il pomeriggio e la serata. Mari da poco mossi a mosso il Tirreno, per onde vive da W-NW.

Domenica 24 agosto 2025

Ci attende una giornata con un po’ di variabilità al mattino, con un cielo parzialmente nuvoloso, tendente a divenire poco nuvoloso nel pomeriggio. Vasti spazi di sereno e aria limpida fra pomeriggio e sera, in tutti i settori. Le temperature massime non supereranno i +29°C, mentre le minime notturne scenderanno sotto i +23°C +22°C. Venti deboli settentrionali e mari da poco mossi a leggermente mosso il Tirreno.