Neolaureata di Giardini Naxos riceve il premio America Giovani - Tempostretto

Anna Barbara Hamburger si è laureata con il massimo dei voti in Lingue all'Università di Catania

GIARDINI NAXOS – C’è anche Anna Barbara Hamburger, residente a Giardini Naxos, tra i 15 studenti universitari siciliani che hanno ricevuto il Premio America Giovani per il loro percorso universitario. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei deputati. La studentessa di Giardini Naxos si è laureata all’Università di Catania in Lingue e letterature straniere ed è stata selezionata dalla Fondazione Italia-Usa, promotrice del Premio America Giovani. Si tratta di un riconoscimento per i giovani neolaureati con il massimo punteggio in discipline di interesse della Fondazione. Lo scopo è sostenere i giovani talenti nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. I premiati, oltre ad una pergamena, hanno ricevuto una borsa di studio per partecipare ad un master online in ”Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.