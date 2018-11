Prove d'inverno anche in Sicilia, prima neve sui Nebrodi

Come abbondantemente previsto il maltempo stavolta ha duramente colpito l’area tirrenica e la fascia nebroidea, dove nelle ultime 24 ore si sono accumulati fino ad oltre 100 mm di pioggia. Molto copiose le piogge che hanno interessato pure l’area dello Stretto, ed in modo particolare la zona nord di Messina, dove si registrano accumuli superiori ai 50-60 mm. Basti pensare che a Torre Faro sono caduti ben 54 mm di pioggia in 24 ore.

Mentre sui Nebrodi, come da previsione, è caduta la prima vera neve di stagione, fin dai 1300-1400 metri, ma con accumuli già particolarmente abbondanti sopra i 1500 metri. Particolarmente intense sono state le nevicate che hanno interessato l’area di monte Soro, dove si registrano accumuli di neve fresca superiori ai 20-30 cm. Segno di come l’inverno (ricordo che l’inverno meteorologico inizia giorno 1 dicembre), a piccoli passi, comincia a farsi strada pure sul Mediterraneo e sulla Sicilia.

Daniele Ingemi