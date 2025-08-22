Niente The Kolors a Messina, Stash: “Ho il Covid ma il concerto doveva essere gratuito”

Il cantante aggiorna sulle sue condizioni di salute e polemizza: "Anche un centesimo deve essere rimborsato, la data faceva parte dei nostri concerti gratuiti"

MESSINA – Stash, cantante dei The Kolors, aggiorna sulle sue condizioni di salute. Dopo la data di Agira, prevista ieri sera, è saltato anche il concerto messinese della band in programma questa sera all’Arena di Capo Peloro. Il cantante non è in condizione di esibirsi a causa di una faringite. In più, ha raccontato in una delle sue storie su Instagram, l’artista ha pure preso il Covid, con tanto di foto dell’esito del tampone.

“Il concerto di stasera doveva essere gratuito”

E non mancano le polemiche. Stash ha tenuto a sottolineare che “il concerto di stasera avrebbe dovuto essere gratuito. Oltre quelli a pagamento, abbiamo deciso di fare alcuni spettacoli senza biglietto. Ma abbiamo saputo che gli spettatori avrebbero dovuto pagare qualcosa. Tramite i nostri legali ci siamo attivati affinché questi costi siano rimborsati in ogni caso. E così ci è stato assicurato”.

In effetti, per partecipare, era necessario un contributo di 1,50 euro al momento della prenotazione online. Ad annunciarlo era stata l’amministrazione comunale, nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”.