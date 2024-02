Nino Carreri eletto coordinatore di Sud chiama Nord a Messina

Scelti anche i componenti della segreteria del coordinamento comunale. Ecco chi ne farà parte

MESSINA – Sud chiama Nord ha costituito, al termine di una partecipata assemblea, il proprio coordinamento comunale a Messina. Tra gli oltre 4000 tesserati provenienti dagli oltre 60 comitati cittadini in città sono stati eletti 45 rappresentanti, dei quali 23 scelti tra i soci ambasciatori (assessori, consiglieri comunali e di quartiere, partecipate) e 22 tra i tesserati dei costituiti comitati cittadini.

Nino Carreri è stato eletto all’unanimità coordinatore comunale di Sud chiama Nord a Messina. Il coordinamento cittadino avrà il compito di rappresentare e coordinare le attività del movimento a Messina, lavorando per promuovere gli ideali e gli obiettivi di Sud chiama Nord nella città e nel territorio circostante. Carreri ha ringraziato tutti i tesserati per la fiducia accordatagli e si è dichiarato pronto a mettersi al lavoro per portare avanti le istanze e le necessità della comunità messinese.

Sono stati eletti nella segreteria del coordinamento comunale Diego Vermiglio, Rosaria Di Ciuccio, Nicoletta D’Angelo, Cristiana Irrera, Alessandro La Cava, Raffaele Rinaldo, Giuseppe Schepis e Antonella Feminò.