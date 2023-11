Nizza, istituito il Corpo di Polizia locale: il comando affidato a Daniele Lo Presti INTERVISTE - Tempostretto

E' al vertice della Polizia locale di Taormina. Questa mattina la presentazione. Il sindaco: "Avrà piena autonomia. Sarà garantita una migliore funzionalità del servizio". Diffida della Cisl

di Carmelo Caspanello

L’intervista con il neo comandante Lo Presti: “Ecco le priorità”

Il sindaco Briguglio: “Avrà piena autonomia insieme alla sua squadra, che passa da servizio a Corpo. I risultati saranno positivi”

NIZZA DI SICILIA – Il Comune di Nizza di Sicilia ha istituito il Corpo di polizia municipale ed affidato il comando al commissario Daniele Lo Presti, 42 anni, categoria D, per 12 ore settimanali sino al prossimo 7 settembre. Lo Presti, al momento, è al vertice della Polizia locale di Taormina. L’autorizzazione ad operare a scavalco è stata concessa dalla Giunta della città turistica, alla quale era giunta istanza lo scorso 29 agosto. Ricevuto il nullaosta, venerdì scorso la Giunta di Nizza ha approvato la delibera. L’obiettivo è di garantire una migliore funzionalità del servizio. Lo Presti è stato presentato ufficialmente questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, oltre al sindaco, la vice Nella Foscolo e l’assessora Elisa Riccardi. Avrà a disposizione sette agenti (3 a tempo pieno e 4 part-time) più gli amministrativi: “Un numero congruo per operare bene” sottolinea il neo comandante, il quale ha già le idee chiare sulle priorità della cittadina jonica. “Il comandante Lo Presti – taglia corto il sindaco, Natale Briguglio – avrà piena autonomia insieme alla sua squadra, che passa da servizio a Corpo. Sono certo che i risultati saranno positivi e la nostra cittadina non può che trarne vantaggi”. Nella giornata di ieri, intanto, è stata depositata all’ufficio protocollo del Comune una diffida dalla Cisl con nella quale il responsabile territoriale Giovanni Coledi parla di presunte violazioni in merito all’atto deliberativo della Giunta nizzarda. La spesa per l’affidamento del comando a Lo Presti avrà una spesa complessiva di 9 mila euro.