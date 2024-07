“No ai capri espiatori sulle assunzioni con trasferimenti punitivi”

ll Pd sul pasticcio al Comune: "Si trasferisce una funzionaria ben prima d'accertare le responsabilità ai vertici. Basile predica bene e razzola male"

MESSINA – Il pasticcio delle assunzioni dopo il 30 aprile. Assunzioni che il Comune di Messina avrebbe dovuto rinviare in attesa dell’approvazione del rendiconto 2023. Il Pd invita il sindaco Basile, alla luce di un recente trasferimento della funzionaria legale Patrizia Russo, che si è occupata proprio delle assunzioni, a fare “davvero luce sulle responsabilità dei vertici”. A essere chiamati in causa sul piano politico sono la segretaria generale Carrubba e il direttore generale Puccio. Scrivono i consiglieri Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo: “Non consentiremo che la grave responsabilità di questo errore macroscopico sia scaricata sul semplice funzionario, individuato quale nuovo e utile capro espiatorio, chiunque esso sia. Per contro, la responsabilità di tale orrore gestionale amministrativo va ricondotta ai vertici dell‘amministrazione, i quali, nell’esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni, assumono oneri ed onori, e di ciò devono essere chiamati a rispondere, garantendo un elevatissimo livello di professionalità, conoscenza e competenza”.

E ancora: “Abbiamo accolto con favore le dichiarazioni del sindaco in merito al caso. Il primo cittadino, con la brevissima e lapidaria nota diramata, fa sapere che il suo specifico interesse è quello di verificare cosa sia accaduto realmente, anche se la situazione appare estremamente chiara, per garantire trasparenza e correttezza. Ed ancora, per fare completa e piena chiarezza, anche nel rispetto dei dipendenti, e per accertare le eventuali responsabilità con l’unico obiettivo di tutelare l’interesse dell’ente. Tuttavia, analizzando alcune azioni poste in essere dall’amministrazione nell’immediatezza dell’accaduto, è lecito dubitare sulle reali intenzioni dell’esecutivo cittadino”.

“Quel trasferimento appare punitivo”

Continuano i consiglieri del Pd: “Con determinazione n. 6234 del 17/07/2024, adottata dalla segreteria generale e avente a oggetto la mobilità interna del personale, sono stati disposti alcuni trasferimenti di dipendenti, tra i quali balza subito agli occhi quello relativo al direttore di sezione amministrativa in forza al Servizio gestione giuridica del personale della direzione generale. Per intenderci, l’ufficio che si è occupato delle assunzioni in questione. La direttrice è stata trasferita al servizio II Circoscrizione del Dipartimento affari generali, con, a cascata, conseguenti spostamenti di profili professionali ben definiti dal Servizio legale al Servizio gestione giuridica del personale della direzione generale”.

In sostanza, sottolineano i consiglieri, il trasferimento della dottoressa Patrizia Russo appare “punitivo”. La decisione della segreteria generale stride con la volontà di fare chiarezza espressa dal sindaco Basile. Prima di agire sui funzionari, bisogna fare una rigorosa verifica interna, evidenziano gli esponenti del Pd.

“Basile predica bene e razzola male”

E ancora: “Il modus agendi sopra rappresentato richiama alla nostra mente il famoso detto predica bene ma razzola male. Infatti, è lecito chiedere al sindaco: il citato trasferimento potrebbe essere inteso come punitivo? E inoltre, come deve essere interpretato il provvedimento in relazione a quanto da lei stesso sostenuto circa il dovere di fare piena luce e completa chiarezza su quanto accaduto? Il tutto anche al fine di accertare le eventuali responsabilità, nell’esclusivo interesse dell’ente? Non le sembra, anche sotto un profilo strettamente temporale in ordine alle sue dichiarazioni, che il provvedimento appaia come prematuro e non sufficientemente ponderato? Sotto tale ultimo profilo (ponderazione), è doveroso evidenziare il nocumento che potrebbe derivare all’ente dai trasferimenti citati, con i quali funzionari aventi specifiche qualifiche professionali (funzionari legali) sono stati trasferiti dal servizio legale al servizio gestione giuridica del personale”.

Concludono i rappresentanti del Partito democratico: “A tal proposito, occorre, altresì, rappresentare, che l’implementazione dell’organico del servizio legale era ed è uno degli obiettivi fondamentali da soddisfare grazie ai nuovi concorsi. Anche per tale ragione, la scelta operata con il provvedimento in questione risulta ancor di più incomprensibile”.

Articoli correlati