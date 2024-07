Assunzioni al Comune. Basile: “Verifiche in corso, sarà fatta chiarezza”

Il sindaco replica a forze di opposizione e sindacati

MESSINA – “È interesse principalmente mio verificare cosa sia realmente successo”. Così il sindaco Federico Basile in merito alle ultime nuove assunzioni al Comune. Caso sollevato dai consiglieri del Partito democratico.

“Per questa ragione – continua – Basile – non appena sono venuto a conoscenza dei fatti, lo scorso martedì 16 luglio, ho immediatamente richiesto chiarimenti formali per comprendere appieno l’accaduto e per garantire trasparenza e correttezza. Su questa vicenda pretendo ovviamente che venga fatta completa e piena chiarezza, anche nel rispetto dei dipendenti”.

A sindacati e forze di opposizione Basile dice “che sono in corso tutte le verifiche necessarie per accertare le eventuali responsabilità relative alla situazione emersa, con l’unico obiettivo di salvaguardare il Comune da qualunque conseguenza derivante dal mancato rispetto delle norme del Testo unico degli enti locali”.

