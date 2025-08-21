 "Noi messinesi che facciamo delle nostre spiagge?"

Segnalazione WhatsApp

giovedì 21 Agosto 2025 - 13:13

La Bandiera Blu è un obiettivo che va mantenuto e vissuto con il contributo di tutti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una cittadina del nord oggi al mare sotto casa raccoglie in poche decine di minuti un sacchetto di mozziconi di sigaretta spenta. E noi? Cittadini messinesi? Che cosa facciamo delle nostre spiagge? Bandiera Blu di cosa? Quali interessi vigono?”.

  Arcistufo2.0 21 Agosto 2025 13:57

    E quando raccogli dalla spiaggia lo schifo che c’è ti guardano come inebetiti.
    Come stesero assistendo ad un evento strano.
    Massa di ebeti che non sono altro.

    Cassi il commento se ritiene opportuno ma non lo modifichi.

    2
    0
