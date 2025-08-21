“Noi messinesi che facciamo delle nostre spiagge?”

La Bandiera Blu è un obiettivo che va mantenuto e vissuto con il contributo di tutti
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una cittadina del nord oggi al mare sotto casa raccoglie in poche decine di minuti un sacchetto di mozziconi di sigaretta spenta. E noi? Cittadini messinesi? Che cosa facciamo delle nostre spiagge? Bandiera Blu di cosa? Quali interessi vigono?”.
E quando raccogli dalla spiaggia lo schifo che c’è ti guardano come inebetiti.
Come stesero assistendo ad un evento strano.
Massa di ebeti che non sono altro.
