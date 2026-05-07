 Noi Moderati: "Con Scurria il rilancio di Messina"

Noi Moderati: “Con Scurria il rilancio di Messina”

Redazione

Noi Moderati: “Con Scurria il rilancio di Messina”

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giovedì 07 Maggio 2026 - 21:20

Oggi incontro con il leader del partito Saverio Romano a sostegno del candidato del centrodestra

MESSINA – “Con Scurria sindaco, cambieremo i criteri di amministrazione di Messina dando alla città visione, prospettive e lavoro”. Lo ha dichiarato il leader di Noi Moderati Saverio Romano, intervenuto nel pomeriggio di oggi presso il comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra per supportare la campagna elettorale che vede uniti i partiti di centrodestra e movimenti civici.

Ad accogliere Romano Marcello Scurria con il coordinatore locale Roberto Corona e i vertici messinesi del partito, Marcello Greco e Gino Sidoti. Il leader di Noi Moderati Saverio Romano ha dichiarato: “Siamo una forza cristiana, riformista e liberale che crede nel progetto guidato da Scurria per il rilancio di una città importante e dalla grande storia come Messina”

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