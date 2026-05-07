 Ricorsi contro il Messina, dal Tribunale federale stop pure alla seconda istanza della Reggina

Ricorsi contro il Messina, dal Tribunale federale stop pure alla seconda istanza della Reggina

Redazione

Ricorsi contro il Messina, dal Tribunale federale stop pure alla seconda istanza della Reggina

giovedì 07 Maggio 2026 - 21:52

Si entrerà nel merito il 12 maggio ma intanto l'organismo non accoglie la richiesta della squadra calabrese

Lo scorso 2 maggio il Tribunale federale nazionale ha respinto il ricorso della Reggina e confermato la regolarità del Girone I di Serie D. Ora un’altra buona notizia per il Messina: il Tribunale federale ha rigettato anche la seconda istanza cautelare della Reggina. La vicenda sarà affronta, entrando nel merito, il prossimo 12 maggio.

In discussione l’iscrizione e i tesseramenti del Messina assieme al trasferimento del titolo sporitvo e del parco giocatori dalla Acr Messina Srl al nuovo Messina del Racing Group.

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