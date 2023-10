"Non si trova parcheggio al Cavallotti" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di una lettrice e siamo in attesa della risposta di Atm

Scrive una lettrice: “Aiuto, non trovo più posto al parcheggio Cavallotti. Sono abbonata lì da un anno e pago 70€ al mese. Ultimamente arrivo e non ci sono più posti. Sono andata a parlarci. Hanno fatto 6000 abbonamenti con 400 posti. Una situazione da risolvere con urgenza per chi nei dintorni ha i suoi orari di lavoro. Già alle 9 del mattino non ci sono più posti”.

Abbiamo sottosposto il quesito ad Atm ed entro 24 ore dovremmo avere risposta, in vista di una soluzione.

Allo stato attuale il parcheggio Cavallotti ha cinque piani da ottanta posti ciascuno, per un totale di 400. Gli ultimi due piani, però, sono inagibili a causa di infiltrazioni d’acqua e caduta di calcinacci, in attesa dell’avvio del progetto per renderli funzionanti.