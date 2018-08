Gioveni: Asili nido comunali e gli altri edifici di Palazzo Zanca sono sicuri?

“Dopo l’apprezzabile iniziativa del sindaco con l’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente volta finalmente a garantire la sicurezza nei 116 plessi comunali non si può non rivolgere una particolare attenzione anche ad altri tipi di strutture pubbliche la cui competenza ricade esclusivamente su Palazzo Zanca che, sulla stessa stregua dei plessi scolastici che ospitano minori, dovrebbero avere certamente una precedenza. Il riferimento è agli 8 CAG (Centri di Aggregazione Giovanile) gestiti da codesta Amministrazione e dislocati in diverse zone della città: Giostra, Bordonaro, Ponte Schiavo, Camaro, Villaggio Aldisio, Santa Lucia Sopra Contesse, CEP e Gravitelli, nonché i 3 asili nido comunali di Camaro, San Licandro e Giostra”. Così in una interrogazione indirizzata al sindaco De Luca ie all’assessore Minutoli l consigliere comunale del Pd Libero Gioveni.

“La maggior parte di queste strutture – scrive ancora - sono di proprietà comunale, altre dell’IACP, qualcuna invece acquisita in locazione. Sarebbe certamente opportuno ,se non necessario,, quindi, procedere con le verifiche e con l’accertamento delle certificazioni anche in queste strutture, naturalmente ognuno (per la parte di propria competenza. Sono centinaia, infatti, i ragazzi e gli adolescenti (a cui si uniscono i 94 pargoli ospitati nei Nidi) che frequentano tutti i giorni le 11 strutture, molto spesso unitamente alle loro famiglie (molte delle quali preoccupate per tutto ciò che stanno ascoltando in questi giorni in tema di sicurezza nelle scuole), grazie al prezioso lavoro di assistenza e formazione da parte degli operatori dei CAG e degli stessi asili (alcuni dei quali, tra l’altro, sono stati individuati responsabili della sicurezza ai sensi di legge)”.

“Se poi a tutte queste strutture aggiungiamo anche le numerosi sedi municipali distaccate frequentate giornalmente oltre che dal personale operante anche da migliaia di cittadini, le quali strutture, anche a vederle internamente ed esternamente, non sembrano godere di buona salute (le numerose sedi delle Circoscrizioni, Palazzo Satellite, l’isolato 88 di viale San Martino, l’ex scuola Dante Alighieri sede del Dipartimento Urbanistica ecc.), lo scrivente ritiene a questo punto fondamentale conoscere lo stato di salute ,con annessa certificazione adeguata alla normativa vigente. di questi altri numerosi edifici pubblici”

Alla luce di quanto esposto, Gioveni interroga De Luca e Minutolo al fine di conoscere:”se siano state eseguite le necessarie verifiche antisismiche e l’accertamento del possesso della prevista certificazione stabilita dalle vigenti norme in tutte le 11 strutture che ospitano i CAG, gli asili nido, nonché in tutte le sedi municipali decentrate; se e quando, nel caso in cui non si fosse ancora proceduto, saranno eseguite tali verifiche al fine di assicurarsi e di garantire adeguati livelli di sicurezza a tutti i soggetti fruitori delle predette strutture; altresì, nel caso non si fosse ancora proceduto, quali provvedimenti amministrativi intenderanno adottare a garanzia della pubblica sicurezza”.