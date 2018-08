Atm, continuità territoriale, scuole: i temi affrontati da De Luca e sindacati

Si è parlato anche di Atm,continuità territoriale e scuole nell’incontro tra il sindaco cateno De Luca ed i sindacati UGL, CONFSAL, CISAL e OR.S.A.

“L’ATM - si legge in un comunicato sindacale unitario – è abbastanza lontana dal risanamento che secondo la giunta Accorinti era quasi cosa fatta. Secondo De Luca le partecipate e l’intera macchina comunale producono sprechi significativi per l’errata utilizzazione del personale, l’intenzione del governo municipale è di far rientrare i dipendenti all’interno delle mansioni per cui sono stati assunti (i pulitori facciano i pulitori, gli autisti facciano gli autisti) con l’obiettivo di internalizzare le lavorazioni oggi affidate a imprese esterne. Il secondo obiettivo è quello della mobilità interna e in ultimo la riqualificazione/ricollocazione del personale in esubero nelle qualifiche ove si lamenta carenza”.

“UGL-CONFSAL-CISAL e OR.S.A – si legge ancora - hanno dichiarato di non temere i programmi di cambiamento purché non sfocino nella compressione dei livelli occupazionali e mantengano come principio prioritario il rispetto della dignità dei lavoratori”.

“ Il tavolo ha affrontato anche la delicata questione della continuità territoriale ferroviaria messa in discussione da un emendamento alla finanziaria durante il Governo Gentiloni. De Luca, nella qualità di sindaco della città porta della Sicilia, si è impegnato ad approfondire i dettagli della vertenza dello Stretto durante il mese corrente per dare il proprio apporto alla difesa del diritto essenziale”.

“ Particolare preoccupazione desta l’ordinanza di chiusura delle scuole per verifica sulla sicurezza, emanata dal sindaco dopo il confronto con il responsabile provinciale dei vigili del fuoco. De Luca ha confermato che l’iniziativa è volta a individuare le certificazioni di cui è provvisto ogni singolo immobile e ad acquisire un quadro che metta l'amministrazione nelle condizioni di poter agire e non compromettere, nei limiti del possibile, l’inizio dell’anno scolastico. Il confronto riprenderà il prossimo 3 settembre, dopo un’attenta valutazione dei bilanci che consentirà di definire il quadro d’insieme e le iniziative da intraprendere”.