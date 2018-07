Atm, Orsa e Faisa: né pregiudizi né trionfalismi ma voglia di chiarezza

“L’apocalisse del trasporto pubblico locale sembra scongiurata. Con una visita in ATM il Sindaco è riuscito a rasserenare gli animi di quanti fino a ieri annunciavano il fallimento di ATM entro domani e minacciavano proteste senza precedenti, condividendo le dichiarazioni dell’ex assessore Cacciola che fino a ieri dichiarava: "Continuando così, De Luca distruggerà il trasporto pubblico". Ha un tono decisamente sarcastico il comunicato congiunto di Orsa e Faisa sugli ultimi sviluppi relativi all’Atm. Il sindaco De Luca ha infatti deciso di sbloccare le assunzioni di autisti tramite Agenzia Interinale, arrivando ad un compromesso con i vertici dell’azienda ( vedi qui).

“Oggi il “buon” Cateno- continuano le due sigle sindacali - sembra aver convinto anche i più agguerriti oppositori, si narra che dopo l’esito della visita mattiniera del primo cittadino qualcuno in azienda comincia a spiegare ai lavoratori i benefici del tram volante. Cosa avrebbe fatto di così clamoroso il “buon” Cateno per far sotterrare l’ascia di guerra ai più convinti sostenitori del fiore all’occhiello, destinato ad appassire con la nuova legislatura? A giudizio delle scriventi De Luca sta solo attuando quanto aveva annunciato: fermare provvisoriamente le assunzioni interinali per capire la reale esigenza di personale e riqualificare/ricollocare i lavoratori per renderli produttivi. Se tanto è sufficiente per mettere d’accordo tutti, allora bisogna dare atto a quanti affermavano che De Luca il Sindaco lo sa fare…”

“OR.S.A. e FAISA che non hanno minacciato la guerriglia “tattica” il giorno dopo l’insediamento del Sindaco ma allo stesso modo non si lasciano coinvolgere dai facili entusiasmi, continuano a voler vedere chiaro, prendono atto delle decisioni odierne condivise da Azienda e Amministrazione Comunale e chiedono chiarezza su alcuni punti: prima di procedere con il lavoro somministrato il Sindaco ha chiesto se in azienda ci sono autisti idonei alla guida che svolgono altre mansioni al momento meno prioritarie? I 60 autisti da assumere attraverso agenzia interinale (anche per evitare di pagare la penale) saranno l‘ultima esperienza di lavoro somministrato in ATM? Saranno rese pubbliche le graduatorie e i requisiti preferenziali? Alla scadenza degli 8 mesi di assunzione si procederà alla stabilizzazione definitiva degli Autisti necessari a garantire il servizio?”

OR.S.A. e FAISA chiedono inoltre: “se fra gli Ausiliari del Traffico non vi fossero soggetti sufficienti disposti, volontariamente, a essere riqualificati e ricollocati nella qualifica di autista, l’azienda procederà con iniziative unilaterali? Oppure chi vuole mantenere il ruolo di Ausiliario del Traffico ha la possibilità di scegliere?”

“In coerenza con i principi enunciati da sempre, ORSA e FAISA continuano a reclamare la stabilizzazione degli autisti interinali e in tema di riqualificazione del personale rivendicano la libertà di scelta degli Ausiliari del Traffico, compatibile con le esigenze aziendali. Il Sindaco convochi subito le Organizzazioni Sindacali e chiarisca i dettagli, ORSA e FAISA decideranno di conseguenza, evitando pregiudizi e/o trionfalismi d’occasione”.