 Note di gusto riempie Longi, si replica ad Halloween

Note di gusto riempie Longi, si replica ad Halloween

Alessandra Serio

Note di gusto riempie Longi, si replica ad Halloween

Tag:

giovedì 30 Ottobre 2025 - 12:14

Food, musica e dibattiti per un evento che apre il borgo allo slow tourism, lontano dalle solite sagre

E’ stato un evento a tutto tondo quello che si è tenuto a Longi per l’ultima edizione di Note di gusto. La ormai affermata manifestazione promossa dall’associazione “La Stretta” col Comune, oltre a richiamare nel centro montano nebroideo numerosi visitatori, ha approfondito i temi caldi per il territorio, dalle iniziative di sviluppo al rapporto con politica e istituzioni, passando per il ruolo del parco dei Nebrodi, al centro oggi di un serrato dibattito.

Politica e operatori turistici a confronto

Moderati dal giornalista Nino Amadore, nella chiesa del Santissimo Salvatore politici, operatori locali e stakholder di settore si sono confrontati sul turismo e mobilità a misura dei borghi rurali dei Nebrodi. A confronto l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, i deputati regionali Calogero Leanza e Pino Galluzzo, il presidente del Gal Nebrodi Francesco Calanna, il consulente interno del Parco Carlo Giuffrè, Alessandro Zingales e Barbara Cangemi dell’associazione La Stretta e il funzionario regionale Alessandro Lazzara.

La mobilità sui Nebrodi

Tanti gli spunti emersi durante il dibattito a cominciare ovviamente dal grande tema della mobilità interna ad un’area che è di grande richiamo per il turismo, soprattutto per l’emergente e sempre più gettonato “turismo lento”, il cui sviluppo si scontra però con la carenza se non assenza totale di collegamenti pubblici, in particolare per la direzione mare-monte, con lo stato delle strade provinciali e con la scarsa manutenzione delle strade del Parco.

Correttivi sono quindi necessari a questo quadro, per non frenare l’offerta turistica che i borghi dei Nebrodi in questi anni stanno faticosamente costruendo: le esperienze eno gastronomiche e culturali nei vari paesini, i percorsi trekking e naturalistici, l’enorme patrimonio paesaggistico e culturale sempre più fruibile.

All’attenzione dell’assessora Amata e del Governo regionale è stato quindi portata l’idea di realizzare una navetta turistica stabile che colleghi tutti i borghi, mentre il Gal Nebrodi ha presentato l’innovativo progetto che prevede la realizzazione di 39 eco stazioni per il bike sharing in altrettanti comuni della zona.

Note di gusto, tra food e musica

Il successo di pubblico di Note di Gusto, lo scorso 25 ottobre, è un ottimo esempio degli obiettivi perseguibili, con un’adeguata programmazione dei servizi. Tanti i curiosi e i visitatori che hanno affollato prima la splendida chiesa in pietra del S. Salvatore per l’esibizione degli artisti locali, poi i vicoli del borgo e le case aperte dove hanno potuto gustare specialità locali e apprezzare il lavoro degli artigiani, riscoprendo le storie dei Nebrodi

Oltre sagre e ottobrate

La Stretta ha scelto di valorizzare l’ambiente senza snaturarlo, preferendo gli edifici del borgo come location per i “banchetti” degli operatori anziché disseminare le belle viuzze di “chioschetti”, anche per favorire il dialogo tra residenti e turisti interessati non soltanto al food ma anche a conoscere tradizioni e quotidianità del luogo. Si replica venerdì 31 ottobre con un’altra serata che si annuncia promettente.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Una perturbazione africana porterà un po’ di piogge per Halloween, migliora l’1 novembre
Risanamento Messina, l’accelerata dei poteri speciali: in 3 anni spesi 35 milioni e comprate 273 case
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED