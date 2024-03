Nuoto, a Paternò diversi messinesi in cerca di medaglie

Da venerdì a domenica si assegnano i titoli regionali di categoria. Presenti le società messinesi Unime, Swimblu, Power Team, Naxos e Neri Fitness

MESSINA – Nel fine settimana alla piscina “Giovanni Paolo II” i campionati regionali di nuoto che vedranno coinvolti atleti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. La Sicilia dunque dopo il campionato regionale categoria Ragazzi, che ha visto l’Unime chiudere al terzo posto di società, conclude questa parentesi invernale in vasca da 25 metri assegnando i titoli regionali che mancano.

Come sempre sarà nutrita la pattuglia di atleti tesserati con società messinesi che saranno in vasca da venerdì mattina fino a domenica 24 marzo. L’Unime sarà la formazione più numerosa con 33 atleti iscritti, segue la Swimblu con 26 tesserati, poi la Power Team con 6, la Naxos Nuoto con 5 e la Neri Fitness con 4, tutti uomini. Tra gare individuali e staffette i peloritani entreranno in vasca per gareggiare 342 volte.

Per Juniores e Cadetti sarà anche l’ultima chance per provare a staccare gli ambiti pass nazionali per i Criteria Nazionali Giovanili di inizio aprile, subito dopo Pasqua, da disputarsi allo Stadio del Nuoto di Riccione. Ogni nuotatore potrà prendere parte ad un massimo di sei gare e quindi in queste cercare la medaglia o la prestazione cronometrica che lo qualifica alle gare nazionali.

Le possibilità di medaglia messinesi

Partendo dalla squadra più numerosa, l’Unime, ci si aspettano medaglie sicuramente da Emma Arcudi nella farfalla e nello stile libero, anche Sabrina Ferrara e Giorgia Iaria sono indiziate di una medaglia nella gare a farfalla. Sempre restando al femminile dopo il record regionale assoluto nella 4×100 stile libero ci si attende medaglie anche nella specialità a squadre, sia a stile libero che nella staffetta mista, ricordiamo che alcune categoria Ragazze (Anita Delia, Silvia Raffa e Carola Costarella) non sono state utilizzate settimana scorsa proprio in virtù di questo appuntamento.

Al maschile le maggiori speranze di medaglia arrivano da Gianmarco Grifò della Power Team Messina che gareggia nella categoria Seniores, nella stessa squadra anche Riccardo Sidoti, categoria Cadetti. Tornando all’Unime Antonio Bavastrelli, sempre categoria Cadetti, proverà a dire la sua nelle gare più lunghe a stile libero guidando la truppa che vedrà ai nastri di partenza anche Giacomo Giaconia, Alessandro Barbaro e i fratelli Molonia. Nella velocità possibilità per Mattia Arena nel dorso, Domenico Costarella nello stile libero, Dario Ripepi nella farfalla e Simone Romeo.

Gianmarco Grifò con il tecnico Luca Bombaci (Power Team Messina)

Giorgia Di Mario e Sofia Perdichizzi, entrambe Swimblu, tenteranno di salire sul podio Cadette nella gare del fondo a stile libero e la staffetta mamertina femminile, con l’aggiunta di Martina Zaccone e Anna D’Amico, è tra le papabili indiziate per una medaglia nella 4×200 stile libero. Tra gli uomini della Swimblu Antonino Cafarelli è quello che ha i tempi migliori per provare ad ottenere dei piazzamenti lusinghieri nello stile libero, mentre Alessandro Cardillo e Samuele Italiano partiranno in prima serie nelle gare a rana.