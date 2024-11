Nuoto, Emma Arcudi dell’UniMe al Campionato Italiano Open

La giovane nuotatrice sarà impegnata giovedì e venerdì nei 50 e 100 farfalla. In gara anche il messinese Marchello nello stile libero

MESSINA – La giovane nuotatrice dell’Unime Emma Arcudi è pronta a rappresentare Messina in un grande palcoscenico nazionale. La reggina classe 2009 infatti sarà presente a Riccione per prendere parte al Campionato Italiano Open in vasca corta, in programma da giovedì 14 a sabato 16 novembre. Si tratta della manifestazione in cui saranno assegnati i titoli nazionali in vasca da 25 metri e quest’anno avrà una rilevanza maggiore in quanto i big del nuoto italiano saranno in gara a cercare di staccare gli ultimi pass per il campionato mondiale in vasca corta di Budapest di metà dicembre.

Solo tre gli atleti tesserati con squadre siciliane. Oltre ad Emma Arcudi tesserata con la società messinese infatti a Riccione ci saranno anche Ludovica Lacca, tesserata con la palermitana Mimmo Ferrito, e Daniele Carfì, tesserato con la società etnea Poseidon. Arcudi però a differenza dei colleghi è riuscita a qualificarsi in due gare: 50 e 100 farfalla. Tra i messinesi anche Davide Marchello, il fondista peloritano cresciuto nell’Ulysse da anni ormai nuota lontano dalla Sicilia.

Quando gareggerà Arcudi

Il primo impegno di Arcudi è in programma già domani, venerdì 14 novembre quando prenderà parte alla sua gara i 50 farfalla. Nella passata stagione agonistica, ma solo qualche mese fa, la nuotatrice dell’Unime ha ritoccato i propri personali su questa distanza ottenendo i nuovi record regionali di Categoria e Assoluti, grazie proprio a questa gara è entrata nella squadra nazionale agli EuroJrs di luglio. Domani Arcudi nuoterà col sesto tempo di iscrizione (26″56) ed è la più giovane, e unica classe 2009, a partecipare. La mattina successiva, venerdì, sarà in gara nei 100 farfalla, il tempo di iscrizione (59″84) al momento la colloca in ventisettesima posizione, seconda tra le nate nel 2009.

Le gare del messinese Marchello

Tra i siciliani, non più tesserati con squadre dell’isola, anche Davide Marchello che da anni si allena sul Continente e ora fa parte del Centro Sportivo Esercito. Marchello è qualificato eni 200 stile libero con il nono tempo in programma sabato, nei 400 stile libero con il quarto tempo giovedì, negli 800 stile libero (oro due anni fa) con il secondo tempo venerdì e infine nei 1500 stile libero con il quinto tempo sabato.

Articoli correlati