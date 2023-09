Nuova buca in via Caristi, scatta il divieto di sosta per i lavori. I cittadini: “Basta interventi tampone” - Tempostretto

I residenti temono di rivivere i disagi degli anni passato. Non è la prima volta, infatti, che la strada ceda in questa zona di Sant’Agata

MESSINA – A distanza di un anno dall’ultima riparazione della voragine (vedi qui), ecco che l’asfalto cede ancora in via Pietro Caristi, nel villaggio di Sant’Agata (vedi qui). Per tutta la settimana, dal 18 al 23 settembre, lungo la strada non si potrà transitare o sostare per consentire agli operai di riparare il guasto e coprire la nuova buca.

I residenti della zona, però, temono che si tratti dell’ennesimo intervento tampone e chiedono all’amministrazione comunale di risolvere il problema a monte per evitare nuovi cedimenti della strada in futuro.Come riportato dall’ordinanza viabile i lavori riguarderanno il ripristino di un tratto del collettore di raccolta delle acque bianche.