Messina, da oggi i nuovi vigili in strada. Primo obiettivo lotta alla doppia fila

Presidiati i punti critici da via La Farina a corso Cavour e via Cesare Battisti

Ieri il giuramento a Palazzo Zanca, oggi per i nuovi vigili urbani di Messina è arrivato il momento del “battesimo della strada”. Da questa mattina gli 88 neo assunti hanno preso posizione sul territorio, concentrando i primi interventi nelle zone dove il caos automobilistico e la sosta selvaggia rappresentano una criticità quotidiana.

La loro presenza si è fatta notare subito in centro città. Pattuglie di nuovi agenti, affiancati dai colleghi più esperti, hanno presidiato arterie fondamentali come via La Farina, via Cesare Battisti e corso Cavour. Si tratta di zone storicamente soffocate dal fenomeno della doppia fila, che ostacola il flusso dei mezzi pubblici e dei soccorsi, oltre a rendere difficoltosa la circolazione di tutti.

Giro di vite sulla viabilità

L’obiettivo è di sfruttare l’importante incremento dell’organico per ristabilire l’ordine nei punti nevralgici della città. In queste prime ore di servizio, l’attività dei nuovi vigili non è passata inosservata agli automobilisti messinesi, abituati spesso a manovre azzardate e soste irregolari “di pochi minuti” che però paralizzano il traffico.

Il dispiegamento delle forze ha riguardato non solo le vie principali ma anche gli incroci più sensibili, dove la presenza capillare punta a scoraggiare le infrazioni al Codice della Strada. Il rafforzamento del Corpo della Polizia Municipale inizia così a dare i primi frutti visibili, rispondendo alla richiesta di maggiore controllo e sicurezza stradale.

Una riorganizzazione necessaria

Gli 88 nuovi vigili (ma la graduatoria ne prevede 100) rappresentano la più consistente iniezione di forze nuove degli ultimi anni.

Per i cittadini si tratta di una novità rilevante: vedere le divise presidiare i varchi e le corsie preferenziali è il primo passo verso una mobilità urbana più ordinata. Il monitoraggio continuerà nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare alle fasce orarie di punta e ai nodi di scambio, dove la tolleranza verso la sosta irregolare sembra destinata a ridursi.