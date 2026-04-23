 Messina, da oggi i nuovi vigili in strada. Primo obiettivo lotta alla doppia fila

Messina, da oggi i nuovi vigili in strada. Primo obiettivo lotta alla doppia fila

Marco Ipsale

Messina, da oggi i nuovi vigili in strada. Primo obiettivo lotta alla doppia fila

giovedì 23 Aprile 2026 - 12:46

Presidiati i punti critici da via La Farina a corso Cavour e via Cesare Battisti

Ieri il giuramento a Palazzo Zanca, oggi per i nuovi vigili urbani di Messina è arrivato il momento del “battesimo della strada”. Da questa mattina gli 88 neo assunti hanno preso posizione sul territorio, concentrando i primi interventi nelle zone dove il caos automobilistico e la sosta selvaggia rappresentano una criticità quotidiana.

La loro presenza si è fatta notare subito in centro città. Pattuglie di nuovi agenti, affiancati dai colleghi più esperti, hanno presidiato arterie fondamentali come via La Farina, via Cesare Battisti e corso Cavour. Si tratta di zone storicamente soffocate dal fenomeno della doppia fila, che ostacola il flusso dei mezzi pubblici e dei soccorsi, oltre a rendere difficoltosa la circolazione di tutti.

Giro di vite sulla viabilità

L’obiettivo è di sfruttare l’importante incremento dell’organico per ristabilire l’ordine nei punti nevralgici della città. In queste prime ore di servizio, l’attività dei nuovi vigili non è passata inosservata agli automobilisti messinesi, abituati spesso a manovre azzardate e soste irregolari “di pochi minuti” che però paralizzano il traffico.

Il dispiegamento delle forze ha riguardato non solo le vie principali ma anche gli incroci più sensibili, dove la presenza capillare punta a scoraggiare le infrazioni al Codice della Strada. Il rafforzamento del Corpo della Polizia Municipale inizia così a dare i primi frutti visibili, rispondendo alla richiesta di maggiore controllo e sicurezza stradale.

Una riorganizzazione necessaria

Gli 88 nuovi vigili (ma la graduatoria ne prevede 100) rappresentano la più consistente iniezione di forze nuove degli ultimi anni.

Per i cittadini si tratta di una novità rilevante: vedere le divise presidiare i varchi e le corsie preferenziali è il primo passo verso una mobilità urbana più ordinata. Il monitoraggio continuerà nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare alle fasce orarie di punta e ai nodi di scambio, dove la tolleranza verso la sosta irregolare sembra destinata a ridursi.

vigili
vigili
vigili
vigili
vigili
vigili

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Elezioni a Messina: il Tar respinge la richiesta di sospensione
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED