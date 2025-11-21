 Nuovo parco a Tremestieri, tre giornate consecutive con PuliAmo Messina

Redazione

venerdì 21 Novembre 2025 - 10:00

Da venerdì 21 a domenica 23 novembre, chiunque può partecipare

MESSINA – 𝗣𝘂𝗹𝗶-𝗔𝗠𝗢 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮 𝘀𝗶 𝗳𝗮 𝗶𝗻… tre. Per dare un’accelerata finale ai lavori in vista dell’allestimento del nuovo spazio pubblico di Tremestieri, i volontari dell’associazione organizzano un 𝘁𝗿𝗶𝗽𝗹𝗼 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼: v𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶’ 𝟮𝟭, s𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟮 𝗲 d𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟯 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 d𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟳:𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟲.

Tre giorni per lavorare insieme e portare a termine le attività di pulizia, così da 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 che la trasformerà, passo dopo passo, da luogo abbandonato a nuovo parco urbano per la zona sud della città.

Non serve essere iscritti, né prenotarsi: basta presentarsi direttamente sul posto. E’ possibile 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻’𝗼𝗿𝗮, 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼, ogni 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 può 𝗳𝗮𝗿e 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮.

Gli 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁i di Scienze Politiche possono ottenere 0,25 crediti per ogni appuntamento di pulizia.

“Vi aspettiamo per continuare, insieme, un percorso che sta restituendo a Tremestieri uno spazio che mancava da troppo tempo. Tutti insieme lo facciamo prima” – dicono i rappresentanti di PuliAmo Messina.

Nella foto principale il luogo in cui sono in corso i lavori di pulizia. Per altre informazioni è possibile scrivere via whatsapp al 327 7542202.

