Nuovo terminal passeggeri al porto di Messina, completati i lavori

In corso il collaudo finale per l'accoglienza alla banchina "Rizzo", comunica l'Adsp

Nuovo terminal passeggeri alla banchina “Rizzo” del porto di Messina. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha appena completato i lavori di realizzazione. Attualmente sono in corso le operazioni di collaudo finale e seguiranno le attività necessarie al rilascio della concessione alle società che provvederanno a garantire i servizi ai passeggeri.

Ecco le comunicazioni dell’Adsp: “L’intervento, eseguito dall’impresa appaltatrice Antium Costruzioni s.r.l. per un valore complessivo di 320.000 euro, rientra in un più ampio ammodernamento degli spazi portuali fruiti da milioni di passeggeri e pendolari dello Stretto e dai viaggiatori diretti alle Isole Eolie. Il progetto ha previsto una serie di interventi che arricchiscono e modernizzano significativamente l’area, con l’obiettivo di offrire un servizio moderno, efficiente e all’altezza delle esigenze del pubblico”.

“Tra le principali novità che caratterizzano la struttura figurano:

 la realizzazione di nuovi locali per la bigliettazione, con una superficie di 70 mq, dotati di

cinque postazioni di lavoro;

 la realizzazione di una nuova sala d’attesa climatizzata con 32 posti a sedere, pensata per

garantire comfort e funzionalità alla struttura, e di annessi servizi igienici;

 la riqualificazione dell’esistente sala d’attesa, con una superficie di 60 mq, dotata di una

nuova pavimentazione antisdrucciolo, di un impianto di illuminazione rinnovato e di un

impianto di climatizzazione. Al suo interno sono state installate ulteriori 40 nuove sedute per i

passeggeri, migliorando notevolmente la vivibilità degli ambienti;

 la costruzione di una nuova copertura, in continuità alle suddette opere ed integrata al

percorso pedonale coperto realizzato negli anni scorsi, assicurando protezione e comfort anche

nei giorni di maltempo;

 l’arredo dell’area esterna, arricchita con quattro nuove panchine con fioriera e nuovi cestini

portarifiuti, con l’obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti e funzionali”.

