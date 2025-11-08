Oasi Felina di Sperone, via alla gara per la gestione

Sarà affidata a un’Associazione del Terzo Settore tramite Avviso Pubblico. Previsti rimborsi fino a 73mila euro annui

Giovedì scorso l’inaugurazione, ora la procedura di affidamento della gestione dell’Oasi Felina di Sperone. L’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, approvato ieri, è rivolto alle Associazioni del Terzo Settore.

Con delibera numero 784 del 30 ottobre 2025, la giunta Basile aveva espresso la volontà di avvalersi dell’apporto del volontariato per la cura e il sostentamento dei felini, escludendo per motivi organizzativi la possibilità di provvedere con risorse umane proprie dell’Ente.

Affidamento biennale e sostegno economico

L’affidamento avrà una durata di due anni (2026 e 2027) e avverrà attraverso una Convenzione gratuita. Il Comune ha determinato un rimborso massimo per le spese vive effettivamente sostenute e documentate dall’Associazione vincitrice: 6mila euro per il residuo del 2025 e fino a 73mila euro annui per gli anni 2026 e 2027, quote intese come rimborso delle spese correnti (come cura e sostentamento dei felini) ed esclusione di qualsiasi forma di corrispettivo, ricarico o accantonamento. Le risorse finanziarie sono stanziate sul capitolo di bilancio dedicato alla “Prevenzione al randagismo”.

Chi può partecipare

L’Avviso Pubblico è rivolto ad associazioni no-profit di volontariato e/o di promozione sociale, in particolare quelle iscritte al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e operanti nell’ambito della cura e gestione delle colonie feline.

L’obiettivo della procedura è duplice: garantire la gestione ottimale dell’Oasi e supportare la più ampia strategia comunale di prevenzione del randagismo felino nel territorio.

I prossimi passi

L’Avviso e i relativi allegati (modello di domanda e bozza di convenzione) saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Messina per 15 giorni naturali e consecutivi. Poi una Commissione giudicatrice provvederà all’esame delle manifestazioni di interesse per individuare l’Associazione più idonea alla gestione dell’Oasi di Sperone.