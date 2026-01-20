Oggi a Messina scuole chiuse per il ciclone Harry, “evitate gli spostamenti non necessari”

L'appello del sindaco Basile perché previste mareggiate violente. Chiusi siti comunali e mercati rionali. Grande attenzione sulla zona sud

MESSINA – Ciclone Harry a Messina. Un’altra giornata oggi di allerta rossa con la chiusura delle scuole e dei siti pubblici comunali. L’ordinanza firmata dal sindaco Federico Basile è un “provvedimento precauzionale per la tutela della sicurezza della cittadinanza in relazione alle avverse condizioni meteo-marine previste”. Si raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non necessari”, comunica l’amministrazione comunale.

Massima attenzione alla zona sud di Messina

Occhi puntati sulla zona sud della città. “Stiamo procedendo a contattare gli abitanti, che invitiamo a valutare di allontanarsi temporaneamente dalle loro abitazioni. Le zone più delicate sono soprattutto quelle di alcune aree specifiche come Giampilieri, Mili Moleti, Ponte Schiavo”, hanno evidenziato ieri il primo cittadino e l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli.

Intanto ieri 32 ospiti della Rsa Villa Aurora di Ponte Schiavo sono stati evacuati. Sei sono stati collocati in un’altra struttura comunale, 14 presso parenti e 12 nel Comune di Itala.

Ha osservato l’esperto del Comune Daniele Ingemi, firma di Tempostretto: “Le raffiche più violente interesseranno prevalentemente la zona sud della città, in particolare l’area compresa tra Galati e Giampilieri, dove si prevedono punte di 80-90 km/h tra la notte e la giornata di oggi. Le zone a nord della città beneficeranno di una parziale protezione orografica e subiranno venti meno intensi.

Il vento intenso solleverà un imponente moto ondoso che determinerà forti mareggiate lungo tutto il litorale sud-ionico, da Tremestieri a Giampilieri. Il fenomeno raggiungerà il picco di intensità nella serata di oggi, con possibili superamenti di moli, erosione della battigia e inondazioni temporanee delle aree più basse e già vulnerabili”.

L’ordinanza di proroga della chiusura

Così si legge nella comunicazione istituzionale: “Il sindaco conferma la chiusura straordinaria dei servizi scolastici, dei siti pubblici comunali e dei mercati rionali a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. A seguito del perdurare del maltempo, delle forti raffiche di vento, delle mareggiate lungo le coste e delle precipitazioni intense, che comportano rischi concreti per la sicurezza dei cittadini, la viabilità e le attività all’aperto, Federico Basile, con ordinanza n. 11 del 19.01.2026, ha disposto la proroga della chiusura per la giornata di martedì 20 gennaio 2026 di:

tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia;

tutte le strutture educative e assistenziali, sia a gestione diretta che indiretta;

tutti i cimiteri comunali;

tutte le ville comunali;

tutti gli impianti sportivi comunali;

tutti i mercati rionali presenti sul territorio comunale”.

Attivo il Coc, “prevenire situazioni di pericolo”

“La decisione si rende necessaria per tutelare l’incolumità della popolazione, prevenire situazioni di pericolo e ridurre i disagi derivanti dalla circolazione stradale e pedonale, nonché per evitare possibili danni a persone e strutture esposte alle condizioni meteorologiche avverse. Il Centro operativo comunale (Coc), il Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile e le associazioni di volontariato operanti sul territorio resteranno attivi per il monitoraggio costante della situazione e per lo svolgimento di attività di assistenza, supporto e prevenzione dei rischi rivolte alla cittadinanza”, raccomanda l’amministrazione comunale”.

Nella foto l’incontro di ieri in Prefettura a Messina Ccs (Centro coordinamento dei soccorsi).

