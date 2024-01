Oggi Casertana – Messina. Precedenti e probabile formazione

Il tecnico dei campani Cangelosi alla vigilia ha detto: "Il Messina è un avversario complicato, a prescindere dalla classifica ha una sua identità"

MESSINA – La formazione biancoscudata è partita ieri subito dopo pranzo e oggi alle ore 14 scenderà in campo allo stadio “Pinto” contro la Casertana seconda del girone. La rifinitura è stata svolta al Marullo di Bisconte, perché sintetico come il terreno di gioco della sfida odierna. In gruppo anche gli ultimi due nuovi arrivati il portiere Piana e il terzino sinistro Zona.

Le urgenze di mercato sono state in parte risolte nella giornata di venerdì, ma i problemi in organico restano tanto che tra assenze e squalifiche tra i convocati di mister Modica sono presenti anche i Primavera Giovanni Quattrocchi e Jacopo Fumagalli, figlio di Ermanno, e Antonio Di Bella, solitamente convocato solo per le partite casalinghe.

I convocati per Casertana – Messina

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Jacopo Fumagalli.

Centrocampisti: Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Domenico Franco (1992), Giovanni Quattrocchi.

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994).

Assenti perché fermi in infermeria Buffa e Frisenna, mentre dagli acciaccati torna tra i convocati Lia. Con Scafetta e Ortisi squalificati oltre ai nuovi anche tre Primavera, manca tra i 21 convocati nuovamente Lorenzo Tropea, potrebbe essere un indizio di una prossima partenza. In queste condizioni la probabile formazione potrebbe vedere Fumagalli tra i pali con Salvo a destra e Polito a sinistra, con Manetta e Pacciardi centrali. A centrocampo scelte obbligate con Franco, Firenze e Giunta. In avanti si potrebbe riproporre lo stesso tridente di settimana scorsa con Rosafio, Plescia e Ragusa in campo dal primo minuto. La società nella serata di ieri ha comunicato anche il forfait di Carlo Cavallo, l’esterno offensivo non sarà della partita per motivi di salute (febbre).

L’avversario Casertana e i precedenti

La Casertana di Vincenzo Cangelosi ha al momento 39 punti in classifica, il doppio del Messina, e non perde da 12 partite, nove vittorie e tre pareggi. Nei precedenti in Campania non c’è nessuna vittoria del Messina mentre all’andata finì 1-1, al vantaggio biancoscudato con l’autogol di Anastasio propiziato da Ragusa la Casertana rispose con la rete dell’ex Damian.

“Dispiace dover giocare senza pubblico – ha dichiarato Cangelosi nel pre partita – in gruppo stiamo meglio a livello numerico con due giocatori (Deli e Bacchetti, ndr) che ci potranno dare una mano in più. Il Messina è un avversario complicato, a prescindere dalla classifica ha una sua identità. Sa quello che deve fare, anche se non sempre gli riesce, e ha messo in difficoltà squadre di blasone con organici superiori”.

