Oggi il Messina in campo contro l’Audace Cerignola

Fischio di inizio alle ore 14, tutto quello che c'è da sapere sulla partita e la probabile formazione biancoscudata

MESSINA – In campo quest’oggi il Messina che torna a giocare in orario diurno per la prima del 2024. Alle ore 14 al Franco Scoglio fischio d’inizio per la sfida tra biancoscudati e l’Audace Cerignola. Arbitrerà la partita, valida come 20ª giornata del girone C, la prima di ritorno, Giorgio Di Cicco di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Santarossa di Pordenon e Morotti di Bergamo, quarto ufficiale Ramondino di Palermo.

Nel Messina non dovrebbero esserci novità con Fumagalli tra i pali, Salvo a destra, con Lia che non è ancora pienamente recuperato, Manetta e Pacciardi centrali, con Ortisi a completare la difesa, in attesa di un terzino dal mercato; centrocampo con Firenze play, Franco mezzala e molto probabilmente Frisenna preferito a Giunta e Scafetta. In attacco rientra Plescia, dopo esser stato fuori a seguito dell’operazione alla mano, rientra dalla squalifica anche Emmausso e in campo anche il capitano Ragusa, dovrebbe essere questo il tridente con Rosafio che magari subentrerà nel finale a partita in corso.

Le dichiarazioni della vigilia

Nella conferenza stampa della vigilia mister Modica ha parlato del mercato da cui si aspetta rinforzi il prima possibile, anche solo per coprire i ruoli scoperti. Il primo colpo di mercato è stato l’arrivo dell’ex Marco Rosafio, calciatore di indiscusso valore di cui però bisognerà capire la condizione e quanti minuti nelle gambe ha.

I convocati

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994).

L’avversario Audace Cerignola

Imbattuto da tre partite ha perso una sola volta in trasferta in stagione sul campo dell’Avellino. La squadra allenata da Ivan Tisci è comunque una virtuosa del girone, al momento viaggia tranquillamente in zona playoff. Nei precedenti in Lega Pro il Messina sconfitto due volte nella passata stagione e ha pareggiato all’andata, non ha ancora vinto contro i pugliesi.

La settimana in casa Messina

Il Messina ha ripreso a lavorare subito dopo Capodanno completando il richiamo di preparazione atletica iniziato a fine 2023 alla pista di atletica Cappuccini. Mancano all’appello Buffa e Lia che in queste feste non hanno risolto i loro problemi fisici. Messina in carenza di organico sono usciti due centrali di difesa (Ferrara e Darini), il secondo portiere (De Matteis) e un attaccante, Zammit slot subito occupato da Rosafio. Di Pedicillo, in gruppo, al momento non ci sono novità sul tesseramento ed è alle prese con problemi fisici. Oltre agli allenamenti anche il sociale per i giocatori del Messina che, nella giornata di venerdì, hanno fatto visita ai bambini pazienti del reparto pediatrico del Papardo.

