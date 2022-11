Olga Cancellieri, un premio per ricordarla: 500 euro al miglior spot contro la mafia - Tempostretto

Il concorso si rivolge alle scuole. Da realizzare un video o un corto da 3 minuti: lotta all'usura e all'omertà tra i temi

MESSINA – A un anno dalla scomparsa dell’avvocato Olga Cancellieri, il Comitato Addiopizzo Messina ha voluto istituire un premio dal valore di 500 euro in suo ricordo. Sarà possibile vincerlo tramite un concorso rivolto alle scuole e presentato oggi nella sede del comitato di via Roosvelt.

Gli studenti dovranno realizzare spot o corti

Il concorso si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti, per partecipare, devono presentare un video spot o un cortometraggio che abbia come tema la lotta alle mafie e l’impegno per la giustizia sociale e la legalità sul territorio messinese. Il titolo del concorso è “Comunicare e diffondere la memoria e l’impegno antimafia, per la giustizia sociale e la legalità, nel mondo digitale”.

Nel bando tra i temi da sottolineare ci sono le azioni per infrangere il muro di omertà, la ribellione al fenomeno del pizzo o dell’usura, combattere le prevaricazioni, promuovere l’impegno civico e spigare l’importanza dei beni confiscati alla mafia da utilizzare con scopi sociali, oltre a incoraggiare il consumo critico.

Articoli correlati