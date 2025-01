Omicidio a Bovalino, ucciso un pregiudicato

Il cinquantenne si trovava agli arresti domiciliari, dopo aver trascorso un periodo in carcere

BOVALINO – Un uomo, Giancarlo Polifroni di 50 anni, nel tardo pomeriggio di ieri è stato freddato davanti alla sua abitazione. Il cinquantenne, si trovava agli arresti domiciliari, dopo aver trascorso un periodo in carcere. L’agguato è avvenuto in una zona centrale di Bovalino, in località Ficarelle, nei pressi del Duomo e ad agire sarebbero state più persone che avrebbero colpito la vittima con diversi colpi di pistola. Sul luogo del delitto i carabinieri hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Locri.

Gli inquirenti stanno vagliando numerose ipotesi, tra cui una vendetta maturata negli ambienti dei trafficanti di droga.