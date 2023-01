Onorificenza "Campagne di guerra 1940-1943" al sottocapo Giovanni Moschella - Tempostretto

L'ha consegnata ai familiari il comandante della Capitaneria di Porto di Messina

MESSINA – Consegnata ai familiari del sottocapo della Marina militare Giovanni Moschella, nato nel 1913, l’Onorificenza al merito di guerra del secondo conflitto mondiale. Il comandante della Capitaneria di porto di Messina, Capitano di Vascello Giacomo Cirillo, ha consegnato la Medaglia per il riconoscimento della Campagna di Guerra 1940 – 1943, commemorativa del periodo bellico e la Medaglia della campagna di guerra 1943-1945, commemorativa della Guerra di Liberazione. Moschella, fu imbarcato negli anni che vanno dal 1936 al 1940 su alcune navi della Marina militare quale l’incrociatore Bari, nave Savoia e su diverse Navi Ospedale, quali Vienna e Aquileia. Successivamente è stato inviato presso il battaglione “Marina Massaua” in Eritrea e fu fatto prigioniero degli alleati nell’aprile del 1941 e rilasciato nel febbraio del 1946. “Il sottocapo Moschella – è stato rimarcato durante la cerimonia – è un fulgido esempio di dedizione e sacrificio per la Patria il cui valore è ancora oggi fonte d’ispirazione per noi tutti”.