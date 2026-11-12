 Operazione antimafia a Messina, 36 arresti

Operazione antimafia a Messina, 36 arresti

Redazione

Operazione antimafia a Messina, 36 arresti

giovedì 12 Novembre 2026 - 07:18

Plurime ipotesi di reato, fra le quali "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti" e "associazione per delinquere" finalizzata all"accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti", aggravati dal metodo mafioso

Dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, nei confronti di 36 persone.

Vengono contestate, a vario titolo, plurime ipotesi di reato, fra le quali i delitti di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “associazione per delinquere” finalizzata all”accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti”, aggravati dal metodo mafioso, e dalla partecipazione di più di 10 associati, nonché “traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, aggravato dalla commissione all’interno di un carcere, “intralcio alla giustizia”, “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “omissione di atti d’ufficio” e “violenza o minaccia a pubblico ufficiale”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
A20. Riaperto il tratto Rometta – Villafranca, ecco come si viaggia
Basile incontra il ministro Abodi: “Abbiamo parlato anche dell’Acr Messina”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED