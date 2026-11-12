Operazione antimafia a Messina, 36 arresti

Plurime ipotesi di reato, fra le quali "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti" e "associazione per delinquere" finalizzata all"accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti", aggravati dal metodo mafioso

Dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, nei confronti di 36 persone.

Vengono contestate, a vario titolo, plurime ipotesi di reato, fra le quali i delitti di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “associazione per delinquere” finalizzata all”accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti”, aggravati dal metodo mafioso, e dalla partecipazione di più di 10 associati, nonché “traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, aggravato dalla commissione all’interno di un carcere, “intralcio alla giustizia”, “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “omissione di atti d’ufficio” e “violenza o minaccia a pubblico ufficiale”.