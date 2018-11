"Accordo ministero delle Infrastrutture Rfi, investimenti anche a Messina"

“In commissione Trasporti alla Camera abbiamo votato il nuovo accordo di programma tra ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Rfi, con importanti investimenti per tutta la Sicilia e fondi in aumento anche per Messina. Il mio impegno per la città è stato premiato”. A parlare è Angela Raffa, deputata del Movimento 5 stelle, unica messinese in maggioranza presente in Commissione Trasporti alla Camera.

“Abbiamo approvato lo stanziamento di 60 milioni di euro in più – spiega - a fronte dei 6 che erano inizialmente disponibili: serviranno ad acquistare una ulteriore nave di ultima generazione. Siamo anche riusciti a imprimere un’accelerazione alle tempistiche per il raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo. I lavori dovrebbero partire già nel 2020, con uno stanziamento in incremento di 1.293 milioni di euro. Al contempo, raccomandiamo che si inizino gli studi di fattibilità per il raddoppio ferroviario tra Patti e Castelbuono, che era invece completamente fermo" prosegue Raffa.

“Sono anche previsti 138 milioni – rimarca la deputata nazionale - per il miglioramento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario di Messina. La stessa somma destinata a Catania”.

“Se il sindaco De Luca non condivide il progetto del suo predecessore - conclude Angela Raffa - allora tratti con Rfi, riveda l'accordo preso. Faccia in fretta, però, in modo da permettere ad Rfi di spendere i soldi disponibili".