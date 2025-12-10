L’Ordine delle Professioni sanitarie premia le migliori tesi: la II edizione dedicata a Sara Campanella

Tra 20 tesi candidate, riconoscimenti ai due migliori contributi scientifici dei neolaureati dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università di Messina

Si terrà oggi, a partire dalle ore 17, nella sede dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) di Messina (in via Garibaldi, 439) la cerimonia di premiazione per le migliori tesi di laurea discusse nell’anno accademico 2023–2024 e appartenenti alle classi delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Messina.

Questa seconda edizione del premio è stata intitolata alla giovane Sara Campanella, studentessa del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli Studi di Messina. L’iniziativa intende ricordarla e onorarne la memoria, mettendo in risalto l’impegno, l’entusiasmo e la sensibilità dimostrata durante il suo breve percorso di formazione, interrotto dall’efferata violenza subita.

Il premio, istituito dall’Ordine TSRM-PSTRP di Messina, che include 18 professioni sanitarie e rappresenta 9 corsi di laurea dell’Ateneo messinese, è stato assegnato da una commissione didattica che ha valutato sulla base di pertinenza, innovazione e adeguatezza metodologica di assegnare il premio a due neolaureati, su circa 20 studenti che hanno presentato la candidatura e risposto ai criteri previsti dal bando. I vincitori riceveranno un contributo da utilizzare per l’acquisto di attrezzature professionali o per l’iscrizione a corsi di formazione o master.

“Per i nostri professionisti – evidenzia Giuseppe Morabito, presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina – questa iniziativa rappresenta un’opportunità per promuovere i migliori contributi scientifici prodotti dai giovani professionisti a completamento del percorso di studi, favorendo l’incontro ed il confronto con la componente più matura delle professioni presenti nell’Ordine che, assieme alle Commissioni d’albo, ha fortemente sostenuto l’iniziativa e riconosciuto vitale importanza alla formazione, perché è su di essa che si fonda la competenza professionale”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 17 e sarà moderata da Patrizia Longo, vicepresidente dell’Ordine con delega alla formazione.

Alla manifestazione, che si svolgerà alla presenza dei familiari di Sara Campanella, prenderanno parte la Magnifica Rettrice Giovanna Spatari, il presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina Giuseppe Morabito, i rappresentanti del Consiglio direttivo e delle Commissioni d’Albo, assieme ai coordinatori e le coordinatrici dei nove corsi di laurea delle Professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine.