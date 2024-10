Orlandina Volley, ingaggiate le centrali Andreula e Silvestre

La società nebroidea conferma l'argentina Bravin. Sabato l'esordio a Reggio Calabria

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina Volley prosegue negli annunci della formazione che sabato 12 ottobre, sul campo della Volley Reghion di Reggio Calabria, esordirà nel torneo nazionale di Serie B2 Femminile. Due centrali pugliesi si uniscono al roster paladino: Angelica Andreula, 186 cm, classe 2000, e Veronica Silvestre, 190 cm, classe 2002. A loro si aggiunge la conferma dell’argentina Lorena Bravin, 181 cm.

«Siamo molto felici della formazione che stiamo costruendo – dichiara mister Valmi Fontanot – Veronica è un’ottima centrale ed è ancora giovanissima, credo che abbia importanti margini di crescita per fare bene anche in categorie superiori. Per quanto riguarda Angelica, invece, credo che sarà una sorpresa per il campionato. Infine siamo molto entusiasti della conferma di Lorena, ragazza dalle straordinarie doti caratteriali e tecniche. È una giocatrice poliedrica, inizialmente la impiegheremo come schiacciatrice, ma potrà essere impiegata in diversi ruoli. Pensiamo che abbia un grande potenziale inespresso e che possa fare bene all’esordio nella categoria».

Andreula cresciuta a Barletta

Angelica Andreula è cresciuta nell’ASD Volley Barletta, formazione della sua città natale. L’esordio in Serie C a soli 15 anni, condito dalle convocazioni nella rappresentativa pugliese al Trofeo delle Regioni e dallo stage del progetto Piramide con l’allora CT della nazionale femminile Marco Bonitta. Nel 2020 si sposta al Foggia Volley in Serie C, mentre nell’anno successivo è protagonista di un’ottima stagione con la Brio Volley Cerignola, culminata con la promozione in serie B2. Negli ultimi due anni le esperienze all’Aurora Volley Brindisi in Serie C e all’ASD Volare Benevento in Serie B2.

«Ho scelto di venire a Capo d’Orlando perché mi ha entusiasmato l’idea di un gruppo molto giovane – commenta la nuova numero 3 paladina –, naturalmente propenso a crescere e migliorare nel corso della stagione. È la mia prima volta in Sicilia e sono rimasta piacevolmente colpita dalla calorosa accoglienza. Non vedo l’ora di scoprire cosa questa stagione ha in serbo per me e per la squadra».

Silvestre conosce già il Sud

L’altra centrale a disposizione di mister Valmi Fontanot sarà Veronica Silvestre, di Lucera (Foggia), classe 2002. Dopo due anni in Lombardia al Certosa Volley, Veronica si trasferisce in Sicilia, più precisamente a Catania, dove in maglia Hub Ambiente Teams gioca una stagione in B2 ed una in B1. Di isola in isola, la nuova numero 5 orlandina si sposta a Cagliari, in forza alla ASD PGS San Paolo Volley in B1, prima di tornare nella sua Puglia, in maglia FLV Cerignola, in B2.

«Sono molto felice di essere tornata in Sicilia – commenta Veronica Silvestre –, sono a Capo d’Orlando già da un mese e le emozioni che si percepiscono in campo e fuori sono straordinarie. Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per la squadra e per portare in alto il nome dell’Orlandina Volley. Il duro lavoro paga sempre e con le mie compagne stiamo dando il massimo ad ogni allenamento per ottenere la migliore condizione possibile».

Bravin confermata in maglia Orlandina

Tempo di riconferme per la formazione del presidente Cammaroto. La numero 2 sarà anche quest’anno Lorena Bravin, universale argentina di Santa Fe, 181 cm, classe 1992. Inizia a giocare nella sua città, nel C.A Villa Dora, a 14 anni. Si trasferisce in Italia nel 2022, al Meligunis di Lipari, prima di spostarsi, nella scorsa stagione, a Capo d’Orlando.

«Sono lusingata che la società abbia deciso di confermarmi, dandomi l’opportunità di giocare in B2 – commenta Bravin –, lo scorso anno mi sono trovata benissimo e mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia del mister e per crescere tanto individualmente e come squadra. Credo che potremo fare molto bene nel torneo».

