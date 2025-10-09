 Ospedale di Patti. Rinnovato l'accreditamento per la Medicina Trasfusionale

Ospedale di Patti. Rinnovato l’accreditamento per la Medicina Trasfusionale

Redazione

Ospedale di Patti. Rinnovato l’accreditamento per la Medicina Trasfusionale

giovedì 09 Ottobre 2025 - 15:00

Il rinnovo ha validità biennale e coinvolge le sedi di Patti, Milazzo, Sant’Agata di Militello e Lipari, oltre all’autoemoteca di Patti

E’ stata rinnovato l’accreditamento istituzionale per l’Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, insieme alle sue articolazioni: il Simt di Milazzo, il Simt di Sant’Agata Militello, l’Unità di Raccolta di Lipari e l’autoemoteca di Patti. Il provvedimento, formalizzato con decreto regionale, certifica che tali strutture soddisfano i requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali in termini di sicurezza, qualità ed efficienza. L’accreditamento rappresenta una garanzia per i cittadini e conferma l’impegno dell’Asp di Messina nel fornire prestazioni trasfusionali di alto livello.

“L’accreditamento istituzionale non è un adempimento formale — sottolinea il capo Dipartimento dei Servizi e direttore dell’Unità di Medicina Trasfusionale di Patti, Gaetano Crisà — ma costituisce un riconoscimento del lavoro di squadra che quotidianamente viene svolto per garantire livelli elevati di qualità, sicurezza e appropriatezza clinica. È un risultato che valorizza il personale, rafforza la fiducia dei cittadini e consolida la rete trasfusionale provinciale”.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina composta dal direttore generale, Giuseppe Cucci, dal direttore sanitario, Giuseppe Ranieri Trimarchi, e dal direttore amministrativo, Giancarlo Niutta, evidenzia come questo traguardo rappresenti un passo fondamentale per la sanità territoriale: “Il rinnovo dell’accreditamento consolida un sistema trasfusionale integrato, capace di rispondere alle esigenze di tutta la provincia di Messina con sicurezza, qualità e continuità di servizio. È un risultato che premia la professionalità degli operatori e rafforza il legame di fiducia con la comunità”.

Il rinnovo ha validità biennale e coinvolge direttamente le sedi di Patti, Milazzo, Sant’Agata di Militello e Lipari, oltre all’autoemoteca di Patti, presidio essenziale per la raccolta mobile del sangue. L’Asp continuerà a investire in formazione, innovazione tecnologica, con l’obiettivo di mantenere e superare gli standard raggiunti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
L’alta pressione delle Azzorre spinge aria mite, da venerdì massime sui +25°C
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED