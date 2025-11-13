 Ospedale di Taormina. Laboratorio di Cardiologia ottiene accreditamento Siecvi di II livello

Redazione

giovedì 13 Novembre 2025 - 11:05

E' la Società Italiana di Ecocardiografia e Immagini Cardiovascolari

Un nuovo e importante riconoscimento premia l’eccellenza della cardiologia siciliana. E’ accaduto all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove il Laboratorio di Ecocardiografia Cardiovascolare, diretto dalla dottoressa Luciana Lombardo, ha ottenuto l’accreditamento Siecvi di II livello per l’Ecografia Cardiovascolare Generale e per la specialità di Ecocardiografia Transesofagea (Ete) con Strutturale. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla Società Italiana di Ecocardiografia e Immagini Cardiovascolari (SIECVI), certifica l’elevata qualità, competenza e organizzazione del laboratorio, che risponde ai più rigorosi standard tecnici, formativi e clinici richiesti a livello nazionale. L’accreditamento, valido fino al 2026, rappresenta un traguardo di grande valore professionale e istituzionale.

La dottoressa Luciana Lombardo, cardiologa di comprovata esperienza e specialista in immagini cardiovascolari, ha guidato il percorso di crescita del laboratorio, introducendo metodologie diagnostiche all’avanguardia e consolidando un modello di efficienza e qualità oggi riconosciuto ufficialmente dalla Siecvi. “Questo accreditamento – sottolinea Lombardo – rappresenta un riconoscimento non solo per il laboratorio, ma per tutto il team che quotidianamente lavora con dedizione per garantire ai pazienti un percorso diagnostico sicuro, preciso e di alta qualità. È il risultato di anni di formazione, ricerca e passione per la cardiologia”.

Grazie a competenza, innovazione e formazione continua, il Laboratorio di Ecocardiografia Cardiovascolare dell’ospedale di Taormina si conferma così punto di riferimento regionale per la diagnostica avanzata e centro di eccellenza dell’Asp di Messina nella cura e nella ricerca in ambito cardiologico. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dalla Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. 

