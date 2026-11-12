“Sport e Inclusione”: Asp e Comune di Messina scendono in campo contro le dipendenze

Progetto finanziato con i fondi regionali per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico

Lo sport come strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e inclusione sociale. È questa la filosofia alla base di “Sport e Inclusione: Percorsi di benessere e riabilitazione attraverso l’attività motoria”, il progetto promosso dall’ASP di Messina e presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. L’iniziativa, nata da un’idea del direttore amministrativo dell’ASP di Messina, Giancarlo Niutta, punta a utilizzare lo sport come strumento concreto di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), alle dipendenze digitali e da sostanze, favorendo al contempo il benessere psicofisico e l’integrazione sociale delle persone più fragili. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Messina Federico Basile, il direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo della stessa Azienda Sanitaria Giancarlo Niutta, il direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASP Piero Russo e il direttore sportivo dell’ACR Messina Maurizio Pellegrino.

La rete istituzionale e sportiva

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, attraverso l’UOC Dipendenze Patologiche e l’UOC Servizio di Psicologia, le amministrazioni comunali di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e due importanti realtà calcistiche del territorio, ACR Messina e Igea Virtus. Una rete istituzionale e sportiva che punta a costruire un modello innovativo di prevenzione e riabilitazione, capace di raggiungere soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Il sindaco Federico Basile, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di mettere a sistema le risorse e gli spazi messi a disposizione dall’ASP, evidenziando come proprio dalla valorizzazione di un terreno di proprietà dell’Azienda Sanitaria sia nata l’idea di questo progetto. “Si comincia a ragionare sulla possibilità di mettere a sistema un bene messo a disposizione dall’ASP, un terreno di sua proprietà, da cui prende forma un progetto importante. L’obiettivo è rendere lo sport non soltanto agonismo, ma anche integrazione, aggregazione e inclusione, per cambiare l’approccio e promuovere una diversa visione della società. Credo che questo sia un percorso importante, perché lo sport può rappresentare uno strumento concreto per favorire il cambiamento”. Il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni e servizi territoriali: “Nel corso di questi anni abbiamo consolidato una collaborazione concreta e proficua con l’Amministrazione comunale, portando avanti progetti importanti per il territorio. Continuiamo su questa strada con un’iniziativa che rafforza ulteriormente il lavoro di rete. Fare squadra significa mettere insieme competenze, risorse e professionalità per rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei cittadini, soprattutto di quanti vivono situazioni di fragilità”.

Finanziamenti e destinatari del programma

Il progetto è finanziato attraverso i fondi regionali destinati al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico per il triennio 2025-2027, con un budget di 170.000 euro per singola convenzione. L’iniziativa integra i Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI) dei pazienti già in carico ai servizi dell’ASP con percorsi strutturati di attività motoria, riconoscendo all’esercizio fisico un ruolo complementare nei processi di recupero e reinserimento sociale. I destinatari principali sono gli utenti seguiti dai servizi per le dipendenze, ma le attività saranno rivolte anche a persone con fragilità sociosanitarie e ai giovani del territorio. Il programma prevede allenamenti settimanali, ginnastica funzionale, tornei inclusivi e incontri motivazionali, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento, rafforzare l’autostima e promuovere stili di vita sani, contribuendo anche alla prevenzione delle ricadute.

Il ruolo delle società sportive

Un ruolo importante sarà affidato anche alle società sportive coinvolte. Per il direttore sportivo dell’ACR Messina, Maurizio Pellegrino, la partecipazione della società rappresenta un valore aggiunto per un progetto che intende raggiungere i giovani attraverso il linguaggio universale dello sport e il coinvolgimento di realtà calcistiche profondamente radicate nella città. L’ACR Messina metterà a disposizione la propria esperienza e la propria capacità di aggregazione per contribuire alla diffusione dei valori dello sport, del rispetto, della solidarietà e della partecipazione, favorendo occasioni di incontro e inclusione al di là della dimensione agonistica. Un percorso condiviso che punta a trasformare i campi sportivi in luoghi di crescita, socializzazione e prevenzione.

Lo Sportello d’Ascolto e Consulenza

Accanto alle attività motorie, il progetto prevede anche un importante presidio di prevenzione secondaria. All’interno delle strutture sportive sarà attivato uno Sportello d’Ascolto e Consulenza, gestito da équipe multidisciplinari dell’ASP composte da psicologi ed educatori. Lo sportello avrà il compito di intercettare precocemente eventuali situazioni di disagio giovanile, offrire supporto e orientamento e promuovere la campagna di sensibilizzazione “No-Gambling”, coinvolgendo le famiglie e gli atleti dei settori giovanili.

Trasparenza nella gestione delle risorse

Particolare attenzione è stata riservata anche alla trasparenza nella gestione delle risorse. L’accesso alle attività previste dal progetto sarà completamente gratuito per tutti i beneficiari. Nessun soggetto esterno o società sportiva percepirà somme direttamente a valere sui fondi dell’iniziativa. Gli oneri relativi al personale specializzato, tra cui istruttori e collaboratori, saranno gestiti direttamente dall’Azienda Sanitaria, che provvederà al reclutamento attraverso procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Il superamento dei modelli tradizionali di cura

“Con questo progetto superiamo i modelli tradizionali di cura, portando la riabilitazione fuori dalle mura degli ambulatori e dentro i luoghi di aggregazione per eccellenza: i campi sportivi”, sottolinea la Direzione strategica dell’ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. “Il coinvolgimento di realtà storiche e attrattive come ACR Messina e Igea Virtus, insieme al sostegno delle amministrazioni comunali, ci consente di avvicinarci ancora di più ai giovani, parlando il loro linguaggio e offrendo opportunità concrete di riscatto, inclusione e cittadinanza attiva. Fare rete significa costruire percorsi che mettano al centro la persona e il suo benessere». Il progetto avrà una durata iniziale di 12 mesi e sarà sottoposto a un monitoraggio costante per valutarne i risultati e l’impatto sul benessere psicofisico dei partecipanti. Tra gli spazi individuati per lo svolgimento delle attività figura il campo sportivo Mandalari, che diventerà uno dei luoghi di riferimento per i percorsi previsti. Un’iniziativa che punta dunque a trasformare lo sport in uno strumento di salute pubblica, prevenzione e coesione sociale, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni sanitarie, amministrazioni locali e società sportive possa contribuire a costruire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.