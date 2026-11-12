Messina. “Sport e Inclusione”, al Mandalari il calcio diventa mezzo per prevenire le dipendenze giovanili

Il progetto vede insieme Asp, Comune di Messina e Acr Messina. Un rinnovato campo diventerà lo spazio per riabilitazione e inclusione sociale

MESSINA – Presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca è stato presentato stamattina il progetto “Sport e Inclusione: Percorsi di benessere e riabilitazione attraverso l’attività motoria”. Un progetto nato da un’idea del direttore amministrativo dell’Asp di Messina, Giancarlo Niutta. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, attraverso l’Uoc Dipendenze Patologiche e l’Uoc Servizio di Psicologia, in sinergia con il Comune di Messina, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e le società calcistiche Acr Messina 1900 e Nuova Igea Virtus, punta a valorizzare lo sport come strumento di prevenzione, riabilitazione e inclusione sociale.

A Messina individuato presso il centro Mandalari un campo da calcio che sarà presto rinnovato con la posa di un manto erboso in sintetico e grazie al Comune di Messina, con i servizi sociali che individueranno persone a rischio, e le competenze tecniche dell’Acr Messina, tecnici e programmi di allenamento, diventerà strumento e mezzo di prevenzione e inclusione. Nel territorio messinese anche in provincia a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la sindaca Melangela Scolaro “individuerà un impianto”, chiarisce Niutta, e la Nuova Igea Virtus collaborerà per la parte tecnica come l’Acr a Messina, e in futuro si pensa anche a Patti, dice Russo “territorio fortemente a rischio per le dipendenze”. Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e realtà sportive del territorio, promuovendo percorsi di benessere e sostegno rivolti in particolare alle persone con fragilità e ai giovani, con un’attenzione specifica alla prevenzione delle dipendenze.

Gli interventi dei presenti

Il sindaco di Messina FedericoBasile: “Un paio di anni fa si comincia a pensare ad un terreno vicino al Mandalari, una zona che può e deve servire a tutta la città. Grazie agli uffici nasce questo progetto importante, lo sport non è solo agonismo ma deve essere anche inclusione sociale. Lo sport è uno dei sistemi che può fare cambiare approccio, lavorare insieme vuol dire portare risultati alla comunità”.

Giuseppe Cucci direttore generale Asp Messina: “In questi anni abbiamo collaborato in maniera fattiva anche con l’assessore Calafiore e tutti gli organismi del Comune con cui abbiamo portato progetti avanti. Nel tempo ci siamo accorti che i giovani attraverso lo sport possono essere agganciati per scopi diversi, ora in maniera sinergica scendiamo in campo e facciamo squadra ognuno nel suo ruolo”.

Giancarlo Niutta, direttore amministrativo Asp Messina: “Al Mandalari c’è una cittadella della salute, già una zona ideale per le esigenze di un territorio che ha tanti adolescenti dipendenti da patologie come la ludopatia. Lo sport li aiuta e non c’è in Italia uno sport più attrattivo del calcio, al Mandalari c’è un campo che sarà ristrutturato in erba sintetica, il calcio diventerà uno strumento per intervenire su tutto il nucleo familiare e non solo il ragazzo. Le attività saranno gratuite, non sarà un protocollo di intesa ma un’attività che partirà entro tre mesi, il tempo di realizzare la copertura del campo, avremo pure un bando di sponsorizzazione pubblico per chi vorrà unirsi”.

Maurizio Pellegrino, direttore sportivo Acr Messina 1900: “La società si mette a disposizione e di fronte a questa idea di grande importanza sociale e sviluppo sportivo siamo pronti a lavorare insieme. Un progetto che rimane alla città, non sarà una cosa improvvisata ma progetteremo. Ci stiamo impegnando tanto per dare un’impronta significativa in città, la società vuole progredire dal punto di vista sportivo e non solo. Dobbiamo rafforzare l’identità della città, per me e il Messina questo è un incontro significativo”.

Piero Russo, responsabile Uoc dipendenze patologiche: “Iniziativa che nasce da considerazioni fatte da diverso tempo, il problema delle dipendenze è estremamente articolato e complicato. Si va dal gioco d’azzardo alle dipendenze da sostanze, anche se il meccanismo più o meno è uguale. La cosa importante è prevenire il nascere e il consolidarsi di una dipendenza. Lo sport ha regole, significa socializzazione e inclusione, da questo nasce il progetto che abbiamo messo in piedi. Non facciamo solo terapie, facciamo programmi”.