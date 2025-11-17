Ospedale Papardo. Scarpine, cappellini, maglioncini e copertine in dono per i neonati

Realizzati dalle volontarie dell'Associazione “Semplicemente Insieme”, sono stati donati dall'Ordine degli infermieri ai bimbi ricoverati

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità l’Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) di Messina incontra i piccoli pazienti della Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Papardo, offrendogli in dono morbidi manufatti in lana realizzati con cura dalle volontarie dell’Associazione “Semplicemente Insieme”, pensati per avvolgere i neonati in una tenera carezza.

La struttura, con responsabile il dottor Angelo D’Anieri, coordina e garantisce tutte le attività previste per l’assistenza al neonato, dalla consulenza prenatale al monitoraggio dopo la dimissione con percorsi multidisciplinari. L’équipe medica e infermieristica si prodiga ogni giorno verso i nascituri e i prematuri richiedenti un elevato livello di cura.

La donazione si è dimostrata un’occasione preziosa per condividere sorrisi e generare la forza che nasce dall’amore per i piccoli guerrieri.

Questa sinergia tra gli ordini, le associazioni e il Papardo dimostra l’efficacia della collaborazione tra volontariato e ospedali nel migliorare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, arricchendo le cure mediche con un supporto emotivo fondamentale.