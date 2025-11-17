 Ospedale Papardo. Scarpine, cappellini, maglioncini e copertine in dono per i neonati

Ospedale Papardo. Scarpine, cappellini, maglioncini e copertine in dono per i neonati

Redazione

Ospedale Papardo. Scarpine, cappellini, maglioncini e copertine in dono per i neonati

lunedì 17 Novembre 2025 - 14:30

Realizzati dalle volontarie dell'Associazione “Semplicemente Insieme”, sono stati donati dall'Ordine degli infermieri ai bimbi ricoverati

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità l’Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) di Messina incontra i piccoli pazienti della Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Papardo, offrendogli in dono morbidi manufatti in lana realizzati con cura dalle volontarie dell’Associazione “Semplicemente Insieme”, pensati per avvolgere i neonati in una tenera carezza.

La struttura, con responsabile il dottor Angelo D’Anieri, coordina e garantisce tutte le attività previste per l’assistenza al neonato, dalla consulenza prenatale al monitoraggio dopo la dimissione con percorsi multidisciplinari. L’équipe medica e infermieristica si prodiga ogni giorno verso i nascituri e i prematuri richiedenti un elevato livello di cura.

La donazione si è dimostrata un’occasione preziosa per condividere sorrisi e generare la forza che nasce dall’amore per i piccoli guerrieri.

Questa sinergia tra gli ordini, le associazioni e il Papardo dimostra l’efficacia della collaborazione tra volontariato e ospedali nel migliorare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, arricchendo le cure mediche con un supporto emotivo fondamentale.

doni neonatologia
doni neonatologia
doni neonatologia
ospedale papardo neonatologia

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina, tempi incerti per il progetto sulla viabilità a Ortoliuzzo: se ne parla da quasi 30 anni
Messina, FdI all’attacco della pista ciclabile in via Cesare Battisti: “È davvero utile?”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED