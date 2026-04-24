L’ospedale Papardo vuole attivare un’Obi (Osservazione breve intensiva) psichiatrica

Redatto un documento da sottoporre all'Assessorato regionale per ottenere l'approvazione

Un tavolo tecnico dedicato alla definizione di un modello organizzativo per la gestione dell’urgenza psichiatrica in Pronto Soccorso, con l’obiettivo di attivare un’Osservazione Breve Intensiva (OBI) psichiatrica nell’ambito del percorso Mcau, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

L’incontro, promosso dalla Direzione Sanitaria del Papardo, ha visto la partecipazione di professionisti del settore che hanno reso un contributo sostanziale: il dottor Giuseppe Trimarchi per l’Asp di Messina, il dottor Giuseppe Rao per il Dipartimento di Salute Mentale, il direttore del Dipartimento dell’Emergenza Fabio Parducci, i dirigenti medici di Direzione Medica Rita Azzolini e Corrado Lamanna, la referente del 118 dottoressa Vittoria Saraceno, la responsabile del Rischio Clinico dottoressa Barbara Calabrò e il dirigente delle Professioni Sanitarie Letterio Cutugno.

Nel corso dei lavori sono state analizzate le principali criticità ed è stato delineato un modello organizzativo condiviso, finalizzato a migliorare la gestione delle urgenze psichiatriche in Pronto Soccorso. L’obiettivo è garantire maggiore appropriatezza degli interventi, tempestività nella presa in carico, continuità territoriale e una più efficace integrazione tra le diverse componenti della rete assistenziale.

Particolare rilievo è stato attribuito al ruolo del 118 e agli interventi sul territorio, così come alla necessità di strutturare percorsi dedicati e potenziare le risorse professionali a supporto del Pronto Soccorso.

Al termine dell’incontro è stato redatto un documento da sottoporre all’attenzione delle altre aziende sanitarie e dell’Assessorato, con l’auspicio di attivare un’Obi psichiatrica. Tale strumento consentirebbe una gestione più efficace dei casi complessi, la riduzione dei tempi di attesa e un rafforzamento della sicurezza per pazienti e operatori.