Il Messina cerca punti vitali a Barcellona, forse l’ultima trasferta stagionale

Domenica il Messina fa visita alla Nuova Igea Virtus, partita in cui servono necessariamente i tre punti per puntare al playout

MESSINA – Per la 33ª giornata di campionato l’Acr Messina sfiderà al “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto la Nuova Igea Virtus domenica alle 15. Cammini diversi per le due formazioni e segnati da pesanti penalizzazioni. Se i cittadini devono per forza di cose muovere la propria classifica, gravata dal -14 iniziale, alla ricerca del playout e di una posizione migliore per salvarsi, i calciatori della provincia, gravati a loro volta a campionato in corso di una penalizzazione di cinque punti, hanno visto sfumare il sogno promozione diretta e si affidato ad un playoff, che non mette a disposizione posti, che comunque va raggiunto.

Sia per Nuova Igea Virtus che Messina sarà un’ultima, almeno nella stagione regolare. Ultima in casa per i ragazzi di mister Marra che giocheranno l’ultima giornata in trasferta a Lamezia Terme. Ultima in trasferta del campionato per il Messina di mister Feola, che tornerà in panchina regolarmente dopo le due giornate di squalifica, con i biancoscudati che giocheranno poi in casa contro il Milazzo all’ultima giornata. Solo a quel punto si scoprirà con certezza il destino salvezza, che se arriverà sarà quasi certamente ai playout, da capire se in casa o in un’ultima trasferta.

I numeri in casa della Nuova Igea Virtus fanno della squadra del Longano la seconda miglior del girone per rendimento tra le mura amiche. Dieci vittorie, quattro pareggi e solo due sconfitte, l’ultimo in ordine di tempo qualche giornata fa contro la Reggina, il primo all’esordio in campionato contro il Sambiase. Quanto i numeri in trasferta del Messina l’ultima vittoria risale all’1 febbraio in casa del Paternò, da allora quattro pareggi e una sconfitta in casa del Savoia.

L’avversario Nuova Igea Virtus

La Nuova Igea Virtus era stata costruita ad inizio campionato per provare il salto di categoria. Fino alla penalizzazione manteneva una posizione ai piani alti della classifica dopo essere stata anche capolista per diverse giornate. In questa fase ha spesso accusato passaggi a vuoto che l’hanno vista pareggiare, spesso nei minuti finali, partite che sembrano in controllo.

Dopo la penalizzazione di cinque punti la squadra di Marra ha un po’ subito il colpo morale con le ultime prestazioni un po’ altalenanti. Il tecnico punta su un solido 3-5-2, tra le file dei longanesi l’ex di turno Raffaele Vacca, ma anche Samake, capocannoniere del girone con 17 reti e da tenere d’occhio in zona realizzativa anche Joao Pedro a quota 5 assist. Piccolo svantaggio è che quello contro il Messina sarà il terzo incontro in appena otto giorni, visto che mercoledì la Nuova Igea Virtus ha recuperato, vincendo in casa, contro la Vibonese.

Il precedente dell’andata: vittoria Acr Messina

Nella partita di andata vittoria di misura dei peloritani in casa al Franco Scoglio, a decidere la gara Saverino al 64′. C’era ancora Romano in panchina, ultima vittoria della sua gestione in riva allo Stretto, ma quel Messina era ancora la miglior difesa del campionato e infatti non subì reti con Sorrentino che trovò il settimo clean sheet.

La partita comunque non fu semplice con gli uomini di Marra che si dimostrarono superiori provando a fare la partita e sfiorando anche il vantaggio in più occasioni. Sorrentino allora chiamato in causa in diversi interventi anche se nessuno miracoloso, dopo lo svantaggio nell’ultima mezzora assedio ospite con i biancoscudati che termivano la partita tutti in difesa senza neanche un attaccante in campo.

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