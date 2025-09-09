 Ospedale San Vincenzo, la gestione dei parcheggi interni passa all'Asm

L'accordo con l'Asp prevede anche l'accesso dei bus all'interno del plesso ospedaliero e il potenziamento dei collegamenti

TAORMINA – Comune, Asp e Asm hanno firmato una convenzione per la gestione dei parcheggi all’interno dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nello stesso accordo, sottoscritto dal sindaco Cateno De Luca, dal direttore generale dell’Asp Messina Giuseppe Cuccì e dal direttore generale facente funzioni dell’Asm Giuseppe Bartorilla, rientra anche la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. La convenzione, infatti, prevede l’accesso dei bus Asm all’interno del plesso ospedaliero con due fermate dedicate, il potenziamento dei collegamenti da e verso l’ospedale, la regolamentazione della sosta e la gestione dei parcheggi da parte di Asm. Saranno garantiti gli stalli gratuiti per i soggetti fragili e le tariffe agevolate per i dipendenti Asp. 

Cuccì e De Luca firmano la convenzione

Al “San Vincenzo” il nodo parcheggi resta ancora tutto da sciogliere. Una carenza atavica che non si è ancora riusciti a risolvere. Il sindaco De Luca punta su un piano parcheggi complessivo da oltre 5.000 nuovi posti sul territorio comunale. “In quest’ottica – ha spiegato – abbiamo lavorato anche sulle esigenze dell’Ospedale San Vincenzo, prevedendo 175 stalli a servizio diretto dell’utenza e ulteriori 150 riservati ai dipendenti, oltre agli 80 che si realizzeranno grazie a un finanziamento già ottenuto”.

