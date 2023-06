Ospitalità diffusa, al via sui Nebrodi 10 workshop per fare rete sul territorio - Tempostretto

Ecco cosa prevede il progetto

CAPRI LEONE – E’ ufficialmente partito il progetto del sistema “Nebrodi ospitalità diffusa” che coinvolge 10 Comuni dei Nebrodi quali: Capri Leone (capofila), San Marco d’Alunzio, Mirto, Longi, Frazzanò, Galati Mamertino, Floresta, San Salvatore di Fitalia, Ficarra e Ucria. Un progetto di ampio respiro che già dal prossimo autunno proporrà incontri esperenziali, un evento di cicloturismo, uno di trekking, una manifestazione equestre e ancora tante botteghe sui Nebrodi e la partecipazioni a fiere internazionali sul territorio nazionale. In questi giorni infatti sono stati inaugurati i primi workshop, che continueranno per tutto il mese con lo scopo di eseguire le ricognizioni di immobili e coinvolgere gli operatori locali della ricettività, per renderli partecipi delle attività, in modo da generare uno scambio tra domanda e offerta a vantaggio del territorio.

Il Bilancio dei primi incontri

Dopo i primi 3 incontri che si sono svolti rispettivamente: il 12 giugno presso il Comune di Floresta, il 13 giugno a Ficarra e il 15 Giugno a San Marco d’Alunzio, si è svolto il workshop a Mirto, presso il Palazzo Cupane. Saranno previsti altri incontri fissati a partire dal prossimo 26 giugno a San Salvatore di Fitalia, il 27 giugno a Capri Leone, il 28 giugno a Frazzanò, il 29 giugno a Ucria, il 30 giugno a Longi e per ultimo il 3 Luglio a Galati Mamertino.