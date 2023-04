Ospite a Furci il campione Olimpico di Mosca 1980 Patrizio Oliva. Il saluto del sindaco Francilia - Tempostretto

Convegno sulle tecniche pugilistiche. Sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale della Federazione Giancarlo Ranno e il professore Armando Sangiorgio

FURCI SICULO – Il campione di pugilato Patrizio Oliva è stato questa mattina ospite a Furci Siculo, in occasione di un convegno organizzato dalla Federazione pugilistica italiana sulle tecniche pugilistiche. Oliva. Campione olimpico a Mosca nel 1980, campione europeo Ebu nei superleggeri e Welter e campione del mondo Wba nei superleggeri. Sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale della Federazione pugilistica italiana Giancarlo Ranno e il professore Armando Sangiorgio (docente universitario specializzato in preparazione atletica ed ex preparatore atletico di Patrizio Oliva). Il maestro Oliva e il sindaco Francilia hanno messo in evidenza l’importanza dello sport per la crescita sociale e culturale di una comunità in quanto solo attraverso i sacrifici quotidiani – hanno spiegato – si cresce sia in ambito sportivo quanto nella vita. Il sindaco ha inoltre ringraziato il maestro Luca Occhino che ha organizzato l’evento.