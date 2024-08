Ouminicch’ di Rosario Palazzolo in scena al Teatro dei 3 Mestieri

In scena, insieme a Palazzolo, anche Salvatore Nocera, per l’ultimo appuntamento della rassegna estiva

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna estiva ospitata negli spazi esterni della struttura.

Giovedì 22 agosto alle 21.15 è in programma Ouminicch’ (produzione A.M.A. Factory – Torino), del noto regista e drammaturgo Rosario Palazzolo, che sarà in scena insieme a Salvatore Nocera.

Lo spettacolo

Due uomini, una bara. E una decisione da prendere: chi vive, chi muore. Si può riassumere così lo spettacolo Ouminicch’.

Trentasetti e Trentaquattru non hanno scampo, sin dal principio, costretti come sono a giocarsi il tutto per tutto. Due uomini che sanno di morire e che per questo si affidano ad una spiritualità fatta di santini, di segni rivelatori che non rivelano, che restano silenziosi come una coscienza collettiva. È una storia che ha la pretesa di farsi metafora comune di un luogo, il nostro, che ha smesso di appartenerci, che è divenuto di colpo un altro luogo, non più nostro. Perché è una specie di bivio, Ouminicch’, con nessuna uscita. Il tutto, in un registro drammaturgico intriso di silenzi estenuanti e guizzi improvvisi, una lingua secca, carica di umor nero, mista a un dialetto, quello palermitano, che gioca con la sintassi.

Possibilità di fare apericena a partire dalle ore 20:15

